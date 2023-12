Branche 2023 vor Rekord beim Verkauf neuer Gasheizungen zu

Berlin (dpa) - In diesem Jahr und damit vor dem Start des neuen Heizungsgesetzes haben sich viele Hauseigentümer noch eine neue Gasheizung gekauft.

Die langwierige und öffentlich geführte Debatte rund um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) habe Vorzieheffekte zur Folge gehabt, sagte Ralf Kiryk, Abteilungsleiter beim Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, der Deutschen Presse-Agentur. «Vorwiegend haben die Menschen noch schnell in eine Gasheizung investiert, um sich den Vorgaben des GEG zu entziehen.»

Eine monatelange Debatte über das neue Gebäudeenergiegesetz, das sogenannte Heizungsgesetz, mit der Pflicht zum Einbau klimafreundlicher Heizungen hatte bei vielen Hauseigentümern für große Verunsicherung gesorgt. Die Ampel-Koalition einigte sich dann nach einem langen Ringen auf einen Kompromiss. Die Pflicht, dass von 2024 an jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss, gilt von Januar an zunächst für Neubaugebiete. Für bestehende Gebäude gibt es längere Übergangsfristen.

Wie der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie auf Anfrage mitteilte, steuert die Heizungsindustrie im Jahr 2023 auf ein Rekordjahr zu. Der Verband gehe in seiner Prognose für das Gesamtjahr 2023 in Deutschland von rund 1,3 Millionen verkauften Heizungen aus. Bis Ende Oktober 2023 seien mehr als 1,16 Millionen Geräte verkauft worden - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 43 Prozent.