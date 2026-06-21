Bier aus Braunschweig

Brauerei Wolters beantragt Insolvenz

Anhaltende Absatzschwäche und gestiegenen Kosten machen auch Wolters aus Braunschweig zu schaffen. Nun will die Brauerei ihren Geschäftsbetrieb neu aufstellen.

Die Brauerei Wolters stellt Antrag auf Insolvenz in Eigenregie. (Archivfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Brauerei Wolters stellt Antrag auf Insolvenz in Eigenregie. (Archivfoto)

Braunschweig (dpa) - Die Brauerei Wolters hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim zuständigen Amtsgericht in Braunschweig gestellt. Das teilte die Hofbrauhaus Wolters GmbH mit. Als Grund für den Schritt nannte das Unternehmen eine anhaltende Absatzschwäche und deutlich gestiegene Kosten. Man wolle den Geschäftsbetrieb grundlegend sanieren und sich wirtschaftlich neu aufstellen. Zuvor hatte die «Braunschweiger Zeitung» darüber berichtet. 

Der deutsche Biermarkt war im vergangenen Jahr so stark geschrumpft wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Mit 7,8 Milliarden Litern lag der Absatz sechs Prozent unter dem Vorjahr und unterschritt auch die Werte aus den Corona-Jahren 2020 (8,7 Mrd. Liter) und 2021 (8,5 Mrd.) deutlich, wie das Statistische Bundesamt Anfang Februar berichtet hatte. 

Von diesen Entwicklungen ist nach eigenen Angaben auch Wolters betroffen. Der Geschäftsbetrieb werde trotz des Insolvenzantrags «unter zunehmend anspruchsvollen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fortgeführt», teilte das Unternehmen mit. Löhne und Gehälter der gesamten Belegschaft seien gesichert, hieß es in der Mitteilung.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung bleibt die bisherige Geschäftsführung im Amt und leitet die Sanierung selbst. Ein gerichtlich bestellter Sachwalter kontrolliert das Verfahren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brauerei Ott kämpft nach Insolvenzantrag ums Überleben
Bier

Brauerei Ott kämpft nach Insolvenzantrag ums Überleben

Die Schussenrieder Brauerei Ott produziert seit Generationen Bier – nun sucht sie nach dem Insolvenzantrag einen Investor. Der Insolvenzverwalter zeigt sich optimistisch.

17.06.2026

Am Bier wird gespart - Brauer und Gastro unter Druck
Wetter stimmt, Absatz nicht

Am Bier wird gespart - Brauer und Gastro unter Druck

Verbraucher sind nicht in Feierlaune. Das bekommen Brauereien in Deutschland zu spüren. Nicht jedes Unternehmen wird es schaffen, lautet die Prognose eines Brauereichefs.

04.07.2025

Brauerei Veltins verkauft so viel Bier wie noch nie
Bier

Brauerei Veltins verkauft so viel Bier wie noch nie

Veltins gehört zu den drei stärksten Biermarken in Deutschland. Der Abstand zu Spitzenreiter Krombacher ist zwar noch deutlich, doch die Brauerei aus dem Sauerland holt auf.

16.01.2025

Biermarkt

Oettinger-Brauerei setzt verstärkt auf alkoholfreie Drinks

Der Absatz von Bier in Deutschland sinkt seit Jahren, der Trend geht zu Alkoholfreiem und mehr Gesundheitsbewusstsein. Nun reagiert auch die Oettinger-Brauerei mit ihrem Fokus auf billige Getränke.

01.12.2023

Oettinger-Gruppe

Oettinger-Brauerei mit neuem Chef

27.06.2023