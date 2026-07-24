Digitale Schiene

Bund fördert digitale Zugtechnik mit 1,7 Milliarden Euro

Bei der Digitalisierung der Schiene hakt es, auch weil in den Zügen die entsprechende Technik fehlt. Mit einer neuen Förderung will der Bund das Problem angehen.

Für die Ausrüstung von Zügen mit ETCS gibt es nun eine neue Förderrichtlinie vom Bund. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Für die Ausrüstung von Zügen mit ETCS gibt es nun eine neue Förderrichtlinie vom Bund. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Das Bundesverkehrsministerium stellt für die Ausstattung von Zügen mit digitaler Technik für das sogenannte Zugleitsystem ETCS bis 2030 rund 1,7 Milliarden Euro zur Verfügung. «Darüber hinaus fördert der Bund die Ausrüstung der Fahrzeuge im Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) mit rund 482 Millionen Euro», teilte das BMV mit.

ETCS steht für «European Train Controll System» (europäisches Zugkontrollsystem) und ist die zentrale Technik für die Digitalisierung der Schieneninfrastruktur in Deutschland. Zugabstände werden damit digital gesteuert, es entsteht mehr Kapazität auf einzelnen Strecken. Optische Signalanlagen sind dann nicht mehr notwendig.

Doch damit die Infrastruktur mit den Zügen digital kommunizieren kann, müssen auch die Fahrzeuge mit der entsprechenden Technik ausgestattet werden. Dieser Schritt gilt derzeit als wichtiges Hindernis für den Digitalisierungsprozess. 

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Mit der neuen Förderrichtlinie will das BMV dieses Problem eigenen Angaben zufolge angehen. Sie sieht dabei «Fördersätze von bis zu 60 Prozent bei Serienausrüstungen und bis zu 90 Prozent bei erstmals ausgerüsteten Fahrzeugtyp-Varianten im Rahmen einer First-of-Class-Ausrüstung (FoC) vor», hieß es. Förderanträge können demnach zeitnah bei der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen eingereicht werden.

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