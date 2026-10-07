Schifffahrt

Bund untersagt Verkauf von Logistikfirma an Chinesen

Das Bundeskartellamt hatte einen Deal mit einer chinesischen Großreederei freigegeben. Die Bundesregierung stoppt das aber nun.

Die Reederei Cosco gehört nach der Transportmenge zu den größten der Welt. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Reederei Cosco gehört nach der Transportmenge zu den größten der Welt. (Archivbild)

Berlin/Hamburg (dpa) - Die Bundesregierung untersagt wegen Sicherheitsbedenken den Verkauf von 80 Prozent der Anteile des Hamburger Logistikunternehmens Zippel an die chinesische Staatsreederei Cosco. Das sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums nach einer Kabinettssitzung. 

Das Ministerium werde im Anschluss den Untersagungsbescheid erlassen. «Grund für die Untersagung sind Sicherheitsbedenken. Der Erwerb hätte Abhängigkeiten vertieft und die Resilienz von Lieferketten Deutschlands und der EU gefährdet.» Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas heiße ausländische Investitionen willkommen. «Gleichzeitig kann es Investitionen geben, die die Sicherheit des Landes gefährden.» 

Die Bundesregierung könne daher auf Grundlage des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverordnung den Erwerb eines deutschen Zielunternehmens durch einen ausländischen Investor im Einzelfall prüfen, sagte der Sprecher des Ministeriums. Prüfmaßstab sei dabei, ob der Erwerb voraussichtlich die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährde. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kartellamt gab Übergabe frei

Das Bundeskartellamt hatte im Februar mitgeteilt, dass die Großreederei Cosco aus Wettbewerbssicht 80 Prozent der Zippel-Anteile übernehmen darf. Ende April wurde bekannt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz Bedenken gegen die Übernahme hat. 

Zippel transportiert mit Zügen, Schiffen und Lastwagen Waren, die unter anderem an den Seehäfen Hamburg und Bremerhaven ankommen. Das Unternehmen hat nach zurückliegenden Angaben rund 350 Beschäftigte. 

Cosco hält Anteile an einem Terminal

Die Reederei Cosco gehört nach der Transportmenge zu den größten der Welt. Cosco ist bereits mit 24,99 Prozent am Hamburger Containerterminal Tollerort beteiligt. In der damaligen Bundesregierung war 2022 ein heftiger politischer Streit entbrannt über die Frage, ob eine chinesische Beteiligung zugelassen werden soll. Das Kabinett beschloss dann, dass ein Anteilserwerb von Cosco unter 25 Prozent zugelassen wird.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Medienbericht: Regierung gegen Zippel-Verkauf an Cosco
Schifffahrt

Medienbericht: Regierung gegen Zippel-Verkauf an Cosco

Die chinesische Reederei Cosco will ein Hamburger Transportunternehmen kaufen. Der Verfassungsschutz warnt davor. Einem Bericht zufolge ist nun auch die Bundesregierung gegen die Transaktion.

29.09.2026

Gasturbinen-Geschäft

Bund untersagt Verkauf von MAN-Geschäft an Chinesen

Die Bundesregierung kann nach dem Außenwirtschaftsgesetz Verkäufe ins Nicht-EU-Ausland untersagen, wenn dies etwa die nationale Sicherheit gefährden könnte. Aktuell geht es um einen Gasturbinen-Deal.

02.07.2024

Ampel

Regierung untersagt häufiger Investitionen aus China

Spätestens seit dem Deal der Reederei Cosco mit dem Hamburger Hafen, stehen chinesische Übernahmen im Fokus. Das Wirtschaftsministerium intervenierte in mehreren Fällen - so ein Bericht.

15.09.2023

Schifffahrt

Cosco-Deal im Hamburger Hafen unter Dach und Fach

Zwei Jahre Verhandlungen, große Befürchtungen und ein veritabler Krach in der Bundesregierung: Nun sind die Verträge unterschrieben. Cosco beteiligt sich mit 24,99 Prozent an einem Hamburger Container-Terminal.

19.06.2023

Chinesischer Staatskonzern

Cosco darf beim Hamburger Container-Terminal einsteigen

Für den lange umstrittenen Einstieg des chinesischen Staatskonzerns beim Terminal Tollerort hat die Bundesregierung nun grünes Licht gegeben. Es bleibt aber bei einem Anteil von unter 25 Prozent.

10.05.2023