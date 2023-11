Bundesagentur für Arbeit beginnt wieder mit Rücklagenaufbau

Nürnberg (dpa) - Nach den Milliardenausgaben unter anderem für Kurzarbeitergeld in der Corona-Pandemie will die Bundesagentur für Arbeit ihre auf Null zusammengeschrumpfte Rücklage wieder aufbauen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 könne nicht nur ein Darlehen an den Bund in Höhe von 423 Millionen Euro zurückgezahlt, sondern auch mit dem Aufbau einer Rücklage in Höhe von 2,7 Milliarden Euro begonnen werden, teilte die Bundesagentur für Arbeit nach einer Sitzung des Verwaltungsrates in Nürnberg mit.