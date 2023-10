Bundesbank-Chef: Höhepunkt der Inflation wohl überwunden

Marrakesch (dpa) - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hält die Inflation weiterhin für zu hoch, sieht Deutschland aber auf einem guten Weg. «Wir haben den Höhepunkt der Inflation wohl überwunden», sagte er am Freitag am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Marrakesch in Marokko.