Ehrung für Nagel

Bundesbankchef bekommt höchste Auszeichnung Frankreichs

Bundesbankpräsident Joachim Nagel wird mit dem Orden der französischen Ehrenlegion geehrt. Es geht um seine Verdienste für die deutsch-französische Zusammenarbeit.

Bundesbank-Chef Nagel wird für seine Verdienste um die deutsch-französische Zusammenarbeit geehrt. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Bundesbank-Chef Nagel wird für seine Verdienste um die deutsch-französische Zusammenarbeit geehrt. (Archivbild)

Frankfurt/Berlin (dpa) - Bundesbankpräsident Joachim Nagel wird mit der ranghöchsten Auszeichnung Frankreichs geehrt. Bei einer Feierstunde in der französischen Botschaft in Berlin an diesem Freitagnachmittag wird er mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet, teilte die Bundesbank in Frankfurt mit. Dort sollen Nagel die Insignien eines Ritters des französischen Nationalordens der Ehrenlegion überreicht werden. Zuvor spreche Nagel bei dem Festakt gemeinsam mit dem Ehrenpräsidenten der französischen Notenbank Banque de France, François Villeroy de Galhau, zum Thema «Europa und die deutsch-französischen Beziehungen». 

Die Verleihung des Ordens der Ehrenlegion würdige Nagels Engagement für die deutsch-französische Zusammenarbeit, schrieb die Bundesbank. Sie sei ein Symbol für die Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich sowie für die Bedeutung der gemeinsamen Werte und der Kooperation in Europa. 

«Légion d’Honneur» geht auf Napoleon zurück

Die «Légion d’Honneur» steht für besondere zivile und militärische Verdienste um Frankreich und seine Werte. Die Orden der Ehrenlegion werden an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderer Weise um das Land oder die Ideale der Republik verdient gemacht haben, unabhängig von Nationalität oder gesellschaftlichem Stand, erklärte die Bundesbank. Gestiftet wurde der Orden am 19. Mai 1802 von Napoleon Bonaparte. Unter den ersten Deutschen, die in die Ehrenlegion aufgenommen wurden, war Johann Wolfgang von Goethe.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutsch-Französischer Medienpreis geht an Notenbankchefs
Medienpreis

Deutsch-Französischer Medienpreis geht an Notenbankchefs

Gemeinsame Gastbeiträge und öffentliches Engagement für Europa: Die Notenbankchefs Deutschlands und Frankreichs werden ausgezeichnet.

07.05.2026

Laschet für deutsch-französische Initiative gegenüber Moskau
Diplomatie im Ukraine-Krieg

Laschet für deutsch-französische Initiative gegenüber Moskau

Gemeinsam mit der Ukraine haben Europäer einen Plan für einen Waffenstillstand in dem von Russland angegriffenen Land erarbeitet. Doch die Kontakte zu Moskau halten die USA. Das finden nicht alle gut.

25.12.2025

Bundesbank-Chef: Haushaltsloch nicht mit Finanzpaket stopfen
Investitionen

Bundesbank-Chef: Haushaltsloch nicht mit Finanzpaket stopfen

Bundesbankpräsident Joachim Nagel fordert dringend Reformen für mehr Wachstum – und warnt gleichzeitig vor einer bestimmten Nutzung des geplanten Finanzpakets.

10.03.2025

Europa-Park-Gründer Mack erhält französische Ehrenlegion
Völkerverständigung

Europa-Park-Gründer Mack erhält französische Ehrenlegion

Der Gründer von Deutschlands größtem Freizeitpark hat sich die deutsch-französische Freundschaft zur Aufgabe gemacht. Roland und Michael Mack erhalten dafür in Paris eine hohe Auszeichnung.

28.01.2025

Wirtschaftspolitik

Bundesbank-Präsident: Rechtsextremismus bedroht Wohlstand

Der Bundesbankpräsident betont die Stärke der deutschen Wirtschaft. Er weist aber auch auf eine Bedrohung hin: den Rechtsextremismus. Wie er seine Annahme begründet.

23.03.2024