Preissteigerungen

Bundesregierung will Entlastungsprämie ausweiten

Ursprünglich sollte sie nur für dieses Jahr gelten - nun will die Bundesregierung Arbeitgebern Zeit bis Ende Juni 2027 geben, um ihren Mitarbeitern 1.000 Euro Krisenprämie zu zahlen.

In der Bundesregierung hatte es Gespräche über eine Verlängerung der Maßnahme gegeben. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
In der Bundesregierung hatte es Gespräche über eine Verlängerung der Maßnahme gegeben. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will Arbeitgebern länger als geplant die Möglichkeit geben, ihren Mitarbeitern die Entlastungsprämie von 1.000 Euro zu zahlen. So soll der Zeitraum für die ursprünglich nur für dieses Jahr vorgesehene steuerfreie Prämie bis zum 30. Juni 2027 verlängert werden. Das geht aus einem Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über den zuvor das «Handelsblatt» berichtete.

Der Bundestag soll darüber am Mittwoch abstimmen. Die durch die Prämie erwarteten Steuermindereinnahmen liegen demnach bei rund 2,8 Milliarden Euro.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vergangene Woche gesagt, das Angebot solle «für das Jahr 2026 und auch für das Jahr 2027 gelten». Auch die SPD zeigte sich für die Verlängerung offen, auf die man sich nun geeinigt hat.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die schwarz-rote Koalition hatte wegen der Preissteigerungen insbesondere im Energiesektor durch den Iran-Krieg Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger auf den Weg gebracht, darunter die steuer- und abgabenfreie Krisenprämie von 1.000 Euro. Daneben sollen ab dem 1. Mai bis Ende Juni die Steuern auf Diesel und Benzin für zwei Monate um jeweils rund 17 Cent brutto pro Liter gesenkt werden.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wirtschaft bremst: Wer bekommt die 1.000-Euro-Prämie?
Entlastung der Bürger

Wirtschaft bremst: Wer bekommt die 1.000-Euro-Prämie?

Die Regierung will Firmen eine steuerfreie Krisenprämie von bis zu 1.000 Euro ermöglichen, die Vorfreude bei Beschäftigten ist groß. Doch in der Wirtschaft scheint die Zurückhaltung groß zu sein.

16.04.2026

Beamtenbund: Staat soll beim Krisenbonus Vorbild sein
1.000 Euro Finanzspritze

Beamtenbund: Staat soll beim Krisenbonus Vorbild sein

Die Koalition plädiert für eine steuer- und abgabenfreie Prämie vom Arbeitgeber. Aber bekommen die auch die Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst? Und wer bekommt sie überhaupt?

15.04.2026

Rhein kritisiert 1.000-Euro-Prämie als Belastung für Firmen
Entlastungspaket

Rhein kritisiert 1.000-Euro-Prämie als Belastung für Firmen

Der hessische CDU-Ministerpräsident Boris Rhein ist bei der geplanten Entlastungsprämie für Arbeitnehmer nicht auf der Linie von Schwarz-Rot. Was sind seine Argumente?

15.04.2026

«Tankrabatt» und Krisenprämie: Das plant die Koalition
Spritpreise

«Tankrabatt» und Krisenprämie: Das plant die Koalition

Infolge des Iran-Kriegs sind die Spritpreise stark gestiegen. Die Koalition plant nun eine Steuersenkung. Außerdem soll eine Krisenprämie für Beschäftigte ermöglicht werden.

13.04.2026

Koalition entlastet Autofahrer und stößt Krisenprämie an
Spritpreise

Koalition entlastet Autofahrer und stößt Krisenprämie an

Wie können die hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs abgefedert werden? Der Koalitionsstreit darüber ist letzte Woche eskaliert. Jetzt gibt es Beschlüsse.

13.04.2026