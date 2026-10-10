Energiekrise

Bundesregierung zu Trumps Diesel-Deal: Kein Öl aus Russland

Der innenpolitisch unter Druck stehende US-Präsident verkündet eine Diesel-Vereinbarung mit Putin. Die Reaktion der Bundesregierung lässt nicht lange auf sich warten.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) waren erst Anfang Oktober in Kiew. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) waren erst Anfang Oktober in Kiew. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Als Reaktion auf eine Diesel-Vereinbarung von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin betont die Bundesregierung ihr uneingeschränktes Festhalten an den Russland-Sanktionen. «Die Bundesregierung hält an den Sanktionsbeschlüssen gegen Russland fest und arbeitet gemeinsam mit den europäischen Partnern an weiteren Sanktionen», betonte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin. «Die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf bleibt ungebrochen.»

Eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte in Berlin: «Deutschland steht uneingeschränkt zu den Sanktionspaketen.» Russisches Öl und Rohölprodukte seien seit 2023 durch die EU sanktioniert. Deutschland beziehe seitdem kein Öl oder Öl-Produkte aus Russland. «Unsere Versorgung ist hier diversifiziert, wir sind unabhängig von russischem Öl», so die Sprecherin. Die Versorgungssicherheit sei seitdem gewährleistet.

Nach einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin stellt US-Präsident Trump russische Diesellieferungen in Aussicht. (Archivbild) Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa
Nach einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin stellt US-Präsident Trump russische Diesellieferungen in Aussicht. (Archivbild)

US-Präsident Donald Trump hatte nach einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin eine Vereinbarung zu Lieferungen von Hunderttausenden Tonnen an Diesel aus Russland verkündet. Die USA wollen dafür vorübergehend Sanktionen gegen russischen Diesel aufheben. Der Kreml bestätigte den Deal. Trump steht in den USA angesichts gestiegener Spritpreise vor den wichtigen Zwischenwahlen in weniger als einem Monat aktuell stark unter Druck.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Merz und Reiche nehmen Deal «zur Kenntnis»

Kornelius teilte mit: «Die Bundesregierung hat die Entscheidung der USA in Bezug auf russische Diesel-Lieferungen zur Kenntnis genommen.» Entsprechend äußerte sich Reiches Sprecherin. Ihre Haltung und die der europäischen Partner hinsichtlich der Sanktionen seien jedoch eindeutig. «Die diplomatische Arbeit an einer Friedenslösung wird fortgesetzt», so Kornelius weiter. 

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Wirtschaftsministerin Reiche hatten erst Anfang Oktober in Begleitung von Unternehmern aus den Bereichen Rüstung und Energie die unentwegt von Russland angegriffene ukrainische Hauptstadt Kiew besucht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump kündigt Deal zu Diesellieferungen aus Russland an
Energiekrise

Trump kündigt Deal zu Diesellieferungen aus Russland an

Innenpolitisch hadert der US-Präsident seit langem mit gestiegenen Spritpreisen - insbesondere vor den Kongresswahlen ist der Druck auf ihn hoch. Nun verkündet Trump eine Vereinbarung mit Putin.

10.10.2026

Trump kündigt große Diesellieferungen aus Russland an

09.10.2026

Russland stoppt Export von Diesel wegen Treibstoffkrise
Russisch-ukrainischer Krieg

Russland stoppt Export von Diesel wegen Treibstoffkrise

Stundenlang müssen Autofahrer in Russland vor der Tankstelle warten. Die Regierung will mit eilig verhängten Maßnahmen die Lage entspannen. Präsident Putin sieht keine echten Probleme.

08.07.2026

Dramatische Energiekrise führt zu Protesten auf Kuba
Spannungen mit Washington

Dramatische Energiekrise führt zu Protesten auf Kuba

Stromausfälle bis zu 22 Stunden täglich: In Havanna protestieren Hunderte wegen der Energiekrise. Die Regierung macht die US-Ölblockade verantwortlich und erwägt ein humanitäres Hilfeangebot der USA.

14.05.2026

LNG-Deal

Gas aus Katar: Energie von einem fragwürdigen Partner

Zwei Millionen Tonnen Flüssigerdgas soll Katar ab 2026 jährlich an Deutschland liefern. Ein Jahr nach dem Deal ist die Kritik geblieben - wegen der deutschen Klimaziele und erst recht nach dem Terrorangriff der von Katar gesponserten Hamas auf Israel.

28.11.2023