China erobert Marktanteile in deutschen Stammmärkten

Frankfurt/Main (dpa) - Chinesische Hersteller haben der deutschen Exportwirtschaft in den vergangenen Jahren auch in Europa Marktanteile abgejagt. Mit hohen US-Zöllen dürfte der Konkurrenzdruck nach Erwartungen einer aktuellen Studie noch steigen. «China versucht, die eigenen Überkapazitäten zu exportieren. Europa rückt dabei nun noch stärker in den Fokus der Volksrepublik, da sich die Bedingungen für den Absatz in den USA rasant verschlechtern», sagt der Chefvolkswirt der staatlichen KfW-Bank, Dirk Schumacher.