Konflikt mit Washington

China schlägt im Handelsstreit mit den USA zurück

Wenige Wochen vor einem geplanten Treffen der Präsidenten reagiert China auf neue US-Beschränkungen. Peking sanktioniert amerikanische Organisationen und verschärft die Kontrollen für Drohnenexporte.

Die USA hatten zuletzt eine Reihe neuer Handelsbeschränkungen verhängt. Nun schlägt das chinesische Handelsministerium zurück. (Archivbild) Foto: Johannes Neudecker/dpa
Die USA hatten zuletzt eine Reihe neuer Handelsbeschränkungen verhängt. Nun schlägt das chinesische Handelsministerium zurück. (Archivbild)

Peking (dpa) - Im laufenden Handelsstreit zwischen China und den USA hat die Regierung in Peking mehrere Gegenmaßnahmen verhängt. Ein Teil davon ist eine Reaktion auf neue US-Importbeschränkungen wegen des Vorwurfs der Zwangsarbeit in der nordwestchinesischen Region Xinjiang.

Die USA hatten Ende Juli 43 weitere chinesische Unternehmen auf eine Sperrliste gesetzt. Ihre Waren gelten grundsätzlich als mit Zwangsarbeit hergestellt und dürfen nicht eingeführt werden. Das Pekinger Handelsministerium untersagte Organisationen und Einzelpersonen in China nun die Zusammenarbeit mit sechs US-Unternehmen und Organisationen. Unter den Betroffenen sind Firmen, die Lieferketten auf Verbindungen nach Xinjiang prüfen, sowie Menschenrechtsorganisationen. Peking wirft ihnen vor, die US-Sanktionen unterstützt zu haben.

In Xinjiang leben viele Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren. Westliche Regierungen und Menschenrechtsorganisationen werfen China dort Zwangsarbeit vor. Peking weist dies zurück.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Strengere Kontrollen für Drohnenexporte

In einer separaten Mitteilung kündigte das Handelsministerium strengere Kontrollen für die Ausfuhr bestimmter Drohnen und Bauteile in die USA an. Genehmigungen sollen einzeln und besonders streng geprüft werden. Bisherige Erleichterungen entfallen. 

In einer weiteren Mitteilung untersagte China Geschäfte mit einem US-Unternehmen, das Maßnahmen der US-Kommunikationsaufsicht FCC gegen China unterstützt haben soll. Die FCC hatte im Dezember die Zulassung neuer ausländischer Drohnenmodelle blockiert. Ende Juli blockierte die Behörde zudem die Zulassung neuer im Ausland hergestellter moderner Roboter und vernetzter Wechselrichter. Diese Schritte dürften sich vor allem gegen chinesische Hersteller richten. 

Spannungen vor geplantem Präsidententreffen

Der Schlagabtausch kommt wenige Wochen vor einem geplanten Treffen der Präsidenten. US-Präsident Donald Trump hat für den 24. September einen Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping angekündigt. Beide hatten sich zuletzt im Mai in Peking getroffen. Trotz der Vorbereitungen auf das Treffen verschärfen beide Seiten erneut ihre Beschränkungen für Handel und Technologie.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
China wirft den USA im Handelsstreit Panikmache vor
Pekings Exportkontrollen

China wirft den USA im Handelsstreit Panikmache vor

Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden verschärfen den Handelskonflikt zwischen mit den USA. Der Tonfall bleibt rau. Wie wirkt sich das auf mögliche Treffen aus?

16.10.2025

Neue Eskalation im Handelsstreit: China droht den USA
Zollkonflikt

Neue Eskalation im Handelsstreit: China droht den USA

Mit scharfer Kritik kontert China Donald Trumps jüngste Zollankündigung. Das Handelsministerium droht mit Gegenreaktion. Warum eskalierte der Streit erneut und welche Folgen könnte das haben?

12.10.2025

Trump zu Handelsstreit: Xi hatte nur einen schlechten Moment
Zollkonflikt

Trump zu Handelsstreit: Xi hatte nur einen schlechten Moment

Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat sich hochgeschaukelt. Doch jetzt sind wieder andere Töne von Präsident Trump zu hören.

12.10.2025

Staatsmedien: China und USA sprechen in London weiter
Welthandel

Staatsmedien: China und USA sprechen in London weiter

Der erste Verhandlungstag im Handelsstreit zwischen China und den USA ist vorbei. Beide Seiten scheinen im Gespräch bleiben zu wollen.

10.06.2025

Kehrtwende im Handelsstreit: China und USA senken Zölle
Handelskonflikt

Kehrtwende im Handelsstreit: China und USA senken Zölle

Der Druck ist vorerst etwas raus: Für 90 Tage wollen China und die USA ihre gegenseitigen Zölle deutlich reduzieren. Woher kam das Umdenken?

12.05.2025