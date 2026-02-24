Deutscher Warenhandel 2025

«China-Schock» trifft vor allem die Autoindustrie

Chinesische Produkte fluten den deutschen Markt, während die Ausfuhren «Made in Germany» nach China einbrechen. Druck spürt besonders die Autoindustrie - aber das ist nicht die einzige Branche.

Die deutschen Autohersteller haben zuletzt deutlich an Absatz in China verloren. Als Grund gilt neben den hochsubventionierten neuen lokalen E-Auto-Marken auch eine neue Luxussteuer auf teure Autos, die vor allem deutsche Marken trifft. (Archivbild) Foto: Lars Penning/dpa
Die deutschen Autohersteller haben zuletzt deutlich an Absatz in China verloren. Als Grund gilt neben den hochsubventionierten neuen lokalen E-Auto-Marken auch eine neue Luxussteuer auf teure Autos, die vor allem deutsche Marken trifft. (Archivbild)

Köln (dpa) - Schrumpfende Ausfuhren, steigende Importe: Im Handel mit China sieht das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) die deutsche Industrie gleich von zwei Seiten unter Druck. «Exportseitig geht an China hängende Wertschöpfung verloren», heißt es in einer Analyse des arbeitgebernahe Instituts mit Sitz in Köln. «Und importseitig steigt der Konkurrenzdruck durch chinesische Produkte, was nicht nur die Exportfirmen trifft, sondern die Industrie in der Breite.» Besonders betroffen sei die Autoindustrie, aber auch der Maschinenbau als inzwischen wichtigste Branche beim China-Export.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes wurden im vergangenen Jahr Waren «Made in Germany» im Gesamtwert von 81,3 Milliarden Euro nach China geliefert. Das waren 9,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Zugleich importierte Deutschland 8,8 Prozent mehr Waren aus chinesischer Produktion in einem Gesamtvolumen von 170,6 Milliarden Euro.

Unfairer Wettbewerb? 

Die «problematische Divergenz zwischen Exporteinbruch und Importzuwachs» schlage sich auch im daraus resultierenden Rekord-Handelsbilanzdefizit von knapp 90 Milliarden Euro nieder, ordnet IW-Forscher Jürgen Matthes ein. «Offensichtlich sind chinesische Waren relativ zu deutschen viel zu billig. Das liegt auch an massiven Wettbewerbsverzerrungen durch Subventionen und eine unterbewertete Währung, wie selbst der Internationale Währungsfonds (IWF) kritisiert», schreibt Matthes. Chinas Export-Hits waren nach Angaben des Bundesamtes im vergangenen Jahr Elektronik, Optik und Maschinen.

Die Volksrepublik ist ein überragend wichtiger Markt für deutsche Unternehmen. Die deutsche Wirtschaft beklagt aber zunehmend Hemmnisse. Zugleich nimmt die weltweite Bedeutung Chinas als Wirtschaftsmacht zu. (Symbolbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Die Volksrepublik ist ein überragend wichtiger Markt für deutsche Unternehmen. Die deutsche Wirtschaft beklagt aber zunehmend Hemmnisse. Zugleich nimmt die weltweite Bedeutung Chinas als Wirtschaftsmacht zu. (Symbolbild)

Exporteinbruch in der Autoindustrie

Eine Branche trifft der «China-Schock», wie IW-Forscher Matthes es nennt, besonders hart: die Automobilindustrie. Sie ist für mehr als drei Viertel des gesamten deutschen Exportrückgangs im Geschäft mit China verantwortlich. «Verglichen mit dem Jahr 2022, als die Ausfuhren von Autos und Autoteilen auf ihrem historischen Höchststand noch fast 30 Milliarden Euro ausmachten,
kam es zu einem Rückgang von über 54 Prozent auf nur noch 13,6 Milliarden Euro», heißt es in der IW-Analyse.

China hat 2025 die USA als wichtigster Handelspartner Deutschlands wieder überholt. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
China hat 2025 die USA als wichtigster Handelspartner Deutschlands wieder überholt. (Symbolbild)

Bei Maschinen weise Deutschland gegenüber China noch einen Exportüberschuss von rund 2,8 Milliarden Euro auf. Der positive Saldo sei in den vergangenen Jahren jedoch stark geschrumpft. Im Jahr 2018 lag er noch auf Rekordniveau von 10,5 Milliarden Euro. Seitdem stiegen die Einfuhren aus China im Trend deutlich an, und die Maschinen-Ausfuhren gingen zurück.

Überdurchschnittliche Exportrückgänge im Geschäft mit China gab es der Übersicht zufolge im vergangenen Jahr auch bei Metallerzeugnissen, Gummi- und Kunststoffwaren sowie Pharmaprodukten aus deutscher Herstellung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China?
Wirtschaftsbeziehungen

Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China?

Wirtschaftsfragen dürften beim Kanzlerbesuch in China ganz oben stehen. Exportkontrollen zeigen, welchen Druck Peking ausüben kann. Wie kann sich Deutschland aus der Abhängigkeit von China lösen?

22.02.2026

Materialmangel in Industrie - China wahrscheinliche Ursache
Umfrage

Materialmangel in Industrie - China wahrscheinliche Ursache

Eigentlich wollte Deutschland weniger abhängig von China werden, eingetreten ist das Gegenteil. Die Industrie kämpft mit neuerlichem Materialmangel - mit mutmaßlich politischer Ursache in Peking.

01.12.2025

Deutsche Industrie verliert im Wettbewerb mit China an Boden
Wettbewerbsfähigkeit

Deutsche Industrie verliert im Wettbewerb mit China an Boden

Chinas wirtschaftliche Aufholjagd war über Jahrzehnte ein Konjunkturprogramm für die deutsche Industrie. Doch das hat sich inzwischen geändert. Wie kam es dazu?

18.06.2025

Deutschlands wichtigster Handelspartner legt bei Zöllen nach
Außenhandel

Deutschlands wichtigster Handelspartner legt bei Zöllen nach

Nach vielen Jahren chinesischer Dominanz sind die USA wieder der wichtigste Handelspartner für Deutschland. Doch Trumps Zölle könnten die Exporte «Made in Germany» ausbremsen.

19.02.2025

China verzeichnet vor Trump Rekord im Außenhandel
Weltwirtschaft

China verzeichnet vor Trump Rekord im Außenhandel

2024 blühten Chinas Ausfuhren auf. Kurz vor Donald Trumps Amtseinführung drehen die Exporteure noch einmal richtig auf. Was China nun drohen könnte und wie der Handel mit Deutschland verlief.

13.01.2025