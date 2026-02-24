Rüstungsbranche im Visier

China verhängt Handelsbeschränkungen gegen japanische Firmen

Peking will den Export sogenannter Dual-Use-Güter an Rüstungsbetriebe in Japan beschränken - und erhöht damit den Druck auf den Rivalen. Was bedeuten die Maßnahmen für betroffene Firmen?

Chinas Behörden erhöhen den wirtschaftlichen Druck auf Japan. (Symbolbild) Foto: Johannes Neudecker/dpa
Chinas Behörden erhöhen den wirtschaftlichen Druck auf Japan. (Symbolbild)

Peking (dpa) - China hat 20 japanische Unternehmen auf eine Liste für Exportbeschränkungen gesetzt und damit die Spannungen im Verhältnis beider Staaten verschärft. Betroffen sind nach Angaben des Handelsministeriums mehrere Tochterfirmen des börsennotierten Großkonzerns Mitsubishi Heavy Industries sowie weitere Unternehmen unter anderem aus der Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Sie dürfen ab sofort keine chinesischen Exportgüter mehr beziehen, die sowohl für zivile als auch militärische Zwecke eingesetzt werden können.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Maßnahme trifft einige von Japans größten Rüstungsunternehmen. Sie seien daran beteiligt, das japanische Militär zu stärken, erklärte das Ministerium. China müsse die nationale Sicherheit schützen und internationale Verpflichtungen erfüllen. Die Exportkontrollen gelten demnach auch für ausländische Firmen und Personen, die aus China stammende Güter mit doppeltem Verwendungszweck («Dual Use») an die betroffenen Unternehmen liefern wollen. 

Zusätzlich setzte Peking 20 weitere Unternehmen auf eine Beobachtungsliste für Exportkontrollen. Dazu gehören der Autobauer Subaru, der auch in der Luftfahrtbranche tätig ist, Elektronikhersteller wie Mitsubishi Materials und der Sensoren-Spezialist TDK. Wer Dual-Use-Waren an diese Firmen ausführen will, benötigt demnach eine Einzelgenehmigung mit vorheriger Risikoeinschätzung. Exporte für militärische Zwecke oder gar direkt an Japans Militär würden nicht erlaubt, hieß es.

Warum China den Druck erhöht

China setzt damit die japanische Regierung von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi weiter unter Druck. Laut dem Ministeriumssprecher will Peking eine «Re-Militarisierung» und Aufrüstung Japans mit Atomwaffen verhindern. Hintergrund dürfte der Streit zwischen beiden Ländern um Takaichis Aussagen zum unabhängig regierten Inselstaat Taiwan sein, den China zu seinem Territorium zählt und notfalls auch mit militärischer Gewalt unter seine Kontrolle bringen will. 

Takaichi hatte im November im japanischen Parlament gesagt, ein Angriff Chinas auf Taiwan würde eine «existenzbedrohende Situation» für Japan darstellen, was zu einer militärischen Reaktion führen könne. Die Regierung in Peking erließ daraufhin eine Warnung vor Reisen nach Japan und warf Takaichi vor, die militärische Aufrüstung des Landes zu beschleunigen.

Takaichi strebt eine Revision des Pazifismusartikels 9 der seit 1947 unveränderten Verfassung Japans an, der dem Inselreich sicherheitspolitische Schranken auferlegt. Gemäß dem Artikel hat Japan «für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation und auf die Androhung oder Ausübung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten» zu verzichten. Als sicherheitspolitische Hardlinerin befürwortet Takaichi auch engere Beziehungen zur Schutzmacht USA.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Japan wirft China gefährliches Vorgehen mit Kampfjets vor
Spannungen in Ostasien

Japan wirft China gefährliches Vorgehen mit Kampfjets vor

Die Spannungen zwischen China und Japan verschärfen sich. Nach Angaben Tokios sorgten chinesische Militärflugzeuge vor Okinawa für eine gefährliche Situation. Japan legt Protest ein.

07.12.2025

Bedrohung China: Taiwan will Verteidigungsausgaben erhöhen
Lage in der Taiwanstraße

Bedrohung China: Taiwan will Verteidigungsausgaben erhöhen

Taiwan will deutlich mehr in seine Verteidigung investieren. In einer US-Zeitung erklärt Präsident Lai den Vorstoß. Die Ankündigung erfolgt parallel zu einer diplomatischen Eskalation in der Region.

26.11.2025

Mit Meeresfrüchten: China erhöht Druck im Streit mit Japan
Wegen Taiwan-Aussagen

Mit Meeresfrüchten: China erhöht Druck im Streit mit Japan

Der Streit zwischen China und Japan um Aussagen zu Taiwan eskaliert weiter. Peking baut über seine Wirtschaftsbeziehungen immer weiter Druck auf. Was ausgerechnet Meeresfrüchte damit zu tun haben.

19.11.2025

Rechtsruck in Japan - Takaichi Japans erste Regierungschefin
Regierungsbildung

Rechtsruck in Japan - Takaichi Japans erste Regierungschefin

Sie möchte Japans «Eiserne Lady» sein. Sanae Takaichi steht nicht nur außen- und sicherheitspolitisch für einen Rechtskurs. Kann Japans erste Regierungschefin die vielen Herausforderungen bewältigen?

21.10.2025

Atomunfälle

Fukushima-Kühlwasser: Spannungen zwischen Japan und China

China hat zuvor dagegen protestiert: Seit Tagen leiten die Betreiber des verunglückten Atomkraftwerks in Fukushima radioaktives Wasser ins Meer. Die antijapanische Stimmung in China steigt.

28.08.2023