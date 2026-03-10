China überrascht mit deutlichem Plus im Außenhandel

Peking (dpa) - China hat zum Jahresbeginn überraschend deutlich mehr importiert und exportiert als erwartet. Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, stiegen die Exporte im Januar und Februar in US-Dollar berechnet um 21,8 Prozent verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum. Die Importe legten demnach ebenfalls deutlich um 19,8 Prozent zu. Daraus ergab sich ein Handelsüberschuss von 213,6 Milliarden US-Dollar (fast 184 Milliarden Euro).

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vorab hatten Analysten lediglich mit einem Zuwachs von 7,1 Prozent bei den Exporten in den beiden ersten Monaten des Jahres verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum gerechnet. Für Chinas Importe erwarteten die Marktbeobachter ein Plus von 6,3 Prozent. Die Volksrepublik veröffentlicht wegen des Frühlingsfestes und der folgenden Feiertage, die dieses Jahr im Februar lagen, seine Außenhandelszahlen für die beiden ersten Monate des Jahres zusammen, um Verzerrungen zu vermeiden.

Auswirkungen des Iran-Konflikts

Der rasante Anstieg im Außenhandel fiel noch in die Zeit vor dem US-amerikanisch-israelischen Angriff auf den Iran, durch den die Schifffahrt in der Region, vor allem in der Straße von Hormus, stark beeinträchtigt wurde. Erste Auswirkungen könnten sich in den März-Daten für Chinas Außenhandel zeigen. Die Volksrepublik importiert vor allem Öl aus dem Iran.

Vor einem Jahr stand Chinas Außenhandel noch unter dem Eindruck der Zölle von US-Präsident Donald Trump, was in einen Schlagabtausch mit Aufschlägen und Gegenaufschlägen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt gemündet war. Trump wird Ende März in China erwartet. Der Zollstreit, in dem noch eine Pause herrscht, sowie das Handelsverhältnis beider Länder dürfte weit oben auf der Agenda stehen.

Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa US-Präsident Trump (l) hatte Chinas Staatschef Xi zuletzt in Südkorea getroffen. (Archivbild)

Laut Pekings Zolldaten gingen Chinas Exporte in die USA im Januar und Februar um 11 Prozent verglichen mit demselben Zeitraum 2025 zurück. Die Importe aus den Vereinigten Staaten sanken sogar um 26,7 Prozent.

Schere im Handel mit Deutschland

Nach Deutschland stieg der Wert ausgeführter Waren im selben Vergleichzeitraum dagegen um 31,3 Prozent. Chinas Einfuhren aus der Bundesrepublik nahmen nur um 4,9 Prozent zu. Die deutsche Auslandshandelskammer (AHK) in China sieht den Anstieg der Importe positiv mit Blick auf deutsche Firmen in der Volksrepublik.

«Aber die Schere der Handelsbilanz klafft auch zum Jahresbeginn zunehmend auseinander: angesichts eines starken Anstiegs der Exporte nach Deutschland und in die EU werden die Stimmen lauter werden, die sich für defensive handelspolitische Instrumente einsetzen», sagte Oliver Oehms, AHK-Chef in Nordchina.

Oehms sieht zudem keine echte Trendwende in China. «Der Preisdruck für deutsche Unternehmen in China bleibt hoch, und damit stehen auch die Margen weiter unter Druck», sagt er. Die Maßnahmen Pekings für einen nachhaltigeren Wettbewerb griffen noch nicht. Kurzfristig sei keine Entspannung zu erwarten, erklärte Oehms.

China will Nachfrage stärken

In Peking tagt parallel noch Chinas Nationaler Volkskongress. Die Regierung stellte für dieses Jahr und den Fünfjahresplan bis 2030 Maßnahmen in Aussicht, um den schwachen Konsum zu stützen. Allerdings lieferte Peking kaum Details dazu, weshalb Beobachter skeptisch sind, ob Chinas exportgetriebene Wirtschaft ihre Abhängigkeit von Ausfuhren in die Weltmärkte aufgeben wird.

Die geringe Nachfrage hatte im vergangenen Jahr die Importe im Vergleich zu den Exporten kaum steigen lassen, was auch deutsche Firmen in ihrem China-Geschäft zu spüren bekamen. Am Ende erreichte China einen historischen Handelsüberschuss von 1,2 Billionen US-Dollar.

Rekordüberschuss Dorn im Auge der Handelspartner

Handelsminister Wang Wentao hatte während des Volkskongresses zum Rekordüberschuss gesagt, Peking habe den Standpunkt seiner Handelspartner zur Kenntnis genommen. China will Wang zufolge eine ausgewogene Entwicklung von Importen und Exporten umsetzen.

Foto: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa Chinas Exporte in den Globalen Süden stiegen zu Jahresbeginn besonders stark.

China hatte sich für dieses Jahr mit «4,5 bis 5 Prozent» das niedrigste Wachstumsziel seit Jahrzehnten gesetzt. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich Peking in Zukunft auf eine schwächere Konjunktur einstellt. Jahrelang hatte eine boomende Baubranche zu hohen Wachstumsraten beigetragen. Doch die Branche steckt schon länger in einer Krise.

Weiter Probleme im Inland

Immobilienbesitzer sind wegen fallender Wohnungspreise verunsichert. Das geschwächte Konsumvertrauen lässt die Menschen mehr sparen. Hinzu kommt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und ein schwach ausgebautes soziales Sicherungssystem, weshalb Familien Geld für schlechte Zeiten zurücklegen.