Chinas Wirtschaft verliert weiter an Schwung

Peking (dpa) - Chinas Wirtschaft hat sich im Oktober weiter abgeschwächt. Die vom staatlichen Statistikamt veröffentlichten Zahlen blieben in wichtigen Bereichen hinter den Erwartungen von Analysten zurück.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen demnach im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,4 Prozent, nach 1,1 Prozent im September. Die Industrieproduktion legte um 4,8 Prozent zu, nachdem es im Vormonat noch 5,5 Prozent gewesen waren.

Immobilienkrise belastet Investitionen

Noch schlechter sieht es bei den Investitionen aus. In den ersten zehn Monaten des Jahres gingen sie um 8,1 Prozent zurück. Nach neun Monaten hatte das Minus noch bei 7,2 Prozent gelegen. Besonders stark traf es den Immobiliensektor: Hier brachen die Investitionen um 21,6 Prozent ein.

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