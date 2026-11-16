Konjunktur

Chinas Wirtschaft verliert weiter an Schwung

Konsum und Industrie wachsen langsamer als erhofft, die Investitionen gehen zurück. Trotz staatlicher Hilfen kommt die zweitgrößte Volkswirtschaft nicht richtig in Fahrt.

Die schwache Binnennachfrage belastet Chinas Wirtschaft. (Archivbild) Foto: Li Heng/XinHua/dpa
Die schwache Binnennachfrage belastet Chinas Wirtschaft. (Archivbild)

Peking (dpa) - Chinas Wirtschaft hat sich im Oktober weiter abgeschwächt. Die vom staatlichen Statistikamt veröffentlichten Zahlen blieben in wichtigen Bereichen hinter den Erwartungen von Analysten zurück.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen demnach im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,4 Prozent, nach 1,1 Prozent im September. Die Industrieproduktion legte um 4,8 Prozent zu, nachdem es im Vormonat noch 5,5 Prozent gewesen waren.

Immobilienkrise belastet Investitionen

Noch schlechter sieht es bei den Investitionen aus. In den ersten zehn Monaten des Jahres gingen sie um 8,1 Prozent zurück. Nach neun Monaten hatte das Minus noch bei 7,2 Prozent gelegen. Besonders stark traf es den Immobiliensektor: Hier brachen die Investitionen um 21,6 Prozent ein.

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Die andauernde Immobilienkrise drückt auf die Stimmung vieler Verbraucher. Viele halten sich mit größeren Anschaffungen zurück. Auch Unternehmen investieren weniger. Während kräftige Exporte die Wirtschaft stützen, bleibt die Nachfrage im eigenen Land schwach. Die Regierung versucht deshalb seit längerem, die Konjunktur mit staatlichen Hilfen anzukurbeln. Bislang gelingt das aber nur begrenzt.

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