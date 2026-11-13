Folgekosten des Autokaufs

Chinesische E-Autos: Vollkasko fast doppelt so teuer

Chinesische Elektroautohersteller unterbieten die heimische Industrie mit günstigen Verkaufspreisen - für die Autofahrer kann es dann aber teuer werden.

BYD ist einer der erfolgreichsten chinesischen E-Autohersteller - und angesichts eines Einbruchs auf dem chinesischen Markt dringend auf Exporterfolg angewiesen. (Archivbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
BYD ist einer der erfolgreichsten chinesischen E-Autohersteller - und angesichts eines Einbruchs auf dem chinesischen Markt dringend auf Exporterfolg angewiesen. (Archivbild)

Heidelberg (dpa) - Chinesische Elektroautos sind nach Analyse des Portals Verivox in der Vollkaskoversicherung fast doppelt so teuer wie Neuwagen aus Europa, USA, Japan und Korea. Hauptgrund ist demnach, dass die Versicherer Autos aus der Volksrepublik im Schnitt in höhere Typklassen einordnen, wie das Vergleichsportal Verivox mitteilte. Allerdings verbessern sich die Einstufungen der chinesischen Marken schrittweise. 

Bis zu 870 Euro Preisunterschied für vergleichbare Wagen

Verivox stellte die Versicherungskosten chinesischer Elektroautos ähnlichen Fahrzeugen aus Europa und Ostasien gegenüber. Je nach Modell liegen die jährlichen Versicherungskosten um bis zu 870 Euro über denen eines vergleichbaren Fahrzeugs aus Europa oder dem übrigen Asien. Vollkaskopolicen decken neben der gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflicht auch Schäden am eigenen Wagen ab.

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Kalkuliert wurden die Versicherungskosten in sämtlichen Fällen für einen hypothetischen 45 Jahre alten Berliner mit Schadenfreiheitsklasse 15 und 12.000 Kilometer Fahrleistung im Jahr. In der Mitte des Lebens sind Kfz-Policen erheblich günstiger als bei ganz jungen und bei alten Fahrern, weil letztere im statistischen Schnitt höhere Schäden verursachen als Menschen Mitte vierzig. 

Ein Grund der höheren Einstufung chinesischer Autos ist laut Verivox fehlende Erfahrung der Versicherer mit der Schadenhäufigkeit. «Bei neuen Modellen lassen sich das Schadenrisiko und die Reparaturkosten oft nur schätzen und sie werden vorsorglich in höhere Typklassen eingestuft», sagte Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich. Viele chinesische Autohersteller seien erst seit wenigen Jahren auf dem deutschen Markt. «Dadurch fehlen den Versicherern auch Erfahrungswerte mit den Produzenten selbst sowie den Ersatzteilkosten und -Verfügbarkeiten.» 

Vorsprung der Platzhirsche bedroht

Jüngst hatte sich bereits das Allianz Zentrum für Technik mit dem Thema befasst, eine der etablierten Adressen der deutschen Unfall- und Fahrzeugsicherheitsforschung. Demnach sind chinesische Autos seit 2024 um 1,5 Typklassen besser geworden, europäische Hersteller dagegen um 0,5 Klassen schlechter geworden. Laut Verivox sind einzelne Modelle chinesischer Marken sind in der Versicherung heute schon günstiger als vergleichbare Pendants der etablierten Hersteller.

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