Chiphersteller TSMC eröffnet Designzentrum in München

München (dpa) - Der taiwanische Chiphersteller TSMC will ein Designzentrum für Halbleiter in München eröffnen. Eröffnet werden soll der neue Standort im dritten Quartal, dort sollen in Kooperation mit den Kunden des Konzerns Chips für Automobilindustrie und andere Branchen entwickelt werden. Das teilte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mit.