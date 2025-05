Commerzbank-Betriebsrat: Gespräche zu Jobabbau vor Abschluss

Frankfurt/Main (dpa) - Die Verhandlungen zum Stellenabbau bei der Commerzbank befinden sich nach Angaben des Betriebsrates auf der Zielgeraden. «Wir sind in den letzten Zügen der Verhandlungen, was Rahmensozialplan und Rahmeninteressenausgleich angeht», sagte der Vorsitzende von Konzern- und Gesamtbetriebsrat, Sascha Uebel, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.