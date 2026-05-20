Hauptversammlung

Commerzbank warnt Aktionäre vor Unicredit-Risiken

Die Commerzbank rät ihren Aktionärinnen und Aktionären vom Unicredit-Angebot ab: Es drohten Risiken mit italienischen Staatsanleihen, faulen Krediten und dem großen Russland-Geschäft der Italiener.

Widerstand gegen die Unicredit. Foto: Andreas Arnold/dpa
Widerstand gegen die Unicredit.

Wiesbaden (dpa) - Die Commerzbank warnt ihre Anteilseigner vor einem Umtausch ihrer Aktien in Papiere der Unicredit. Wer seine Aktien an die italienische Großbank verkaufe - und das auch noch unter Wert - handele sich erhebliche Risiken ein.

Neben den großen Hürden für eine Umsetzung der Unicredit-Pläne müssten die Aktionäre als künftige Miteigentümer der Mailänder Bank auch deren hauseigene Probleme mittragen, warnte Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann bei der Hauptversammlung in Wiesbaden: «etwa ein erhöhtes Exposure gegenüber italienischen Staatsanleihen, eine deutlich höhere Quote notleidender Kredite und ein immer noch signifikantes Russlandgeschäft». Die Unicredit ist eine der größten noch aktiven Auslandsbanken in Russland.

Kaufangebot für sämtliche Commerzbank-Anteile

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Die Unicredit, die bereits knapp 30 Prozent an der Commerzbank kontrolliert, hatte Anfang Mai ein Angebot für sämtliche Commerzbank-Anteile vorgelegt. Unicredit-Chef Andrea Orcel bietet für jede Commerzbank-Aktie 0,485 neue Unicredit-Aktien. So will die Mailänder Großbank bis zum 16. Juni weitere Aktien einsammeln, ohne ein Pflichtangebot vorlegen zu müssen, was deutlich teurer wäre. Die Offerte kann bis zum 3. Juli verlängert werden. 

Schluckt die italienische Unicredit die Commerzbank? (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Schluckt die italienische Unicredit die Commerzbank? (Archivbild)

Nach jüngsten Angaben hat sich die italienische Großbank für weitere Anteile den Kaufpreis gesichert und kommt damit zusammen auf 38,87 Prozent der Stimmrechte. Der Bund, der noch gut 12 Prozent hält, lehnt eine feindliche Übernahme der Commerzbank ebenso ab wie Management, Betriebsrat und Belegschaft des Instituts.

Orlopp: Trotz aggressivem Vorgehen gesprächsbereit

«Mit dem vorliegenden Angebot versucht die Unicredit, die Commerzbank zu einem Preis zu übernehmen, der den fundamentalen Wert und das Potenzial unserer Bank nicht angemessen widerspiegelt», betonte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp bei dem Aktionärstreffen. Die Commerzbank stemmt sich mit dem Abbau von 3.000 Jobs und mehr KI-Einsatz sowie ambitionierten Gewinn- und Renditezielen bis 2030 gegen das aus ihrer Sicht feindliche Vorgehen Orcels.

Kämpft um die Eigenständigkeit der Commerzbank: Vorstandschefin Bettina Orlopp. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Kämpft um die Eigenständigkeit der Commerzbank: Vorstandschefin Bettina Orlopp. (Archivbild)

«Von Beginn an war der Prozess geprägt von öffentlichem Druck und einer zunehmend aggressiven Vorgehensweise», sagte Orlopp laut Redetext. «Nichtsdestotrotz – und das möchte ich in aller Klarheit betonen: Wir bleiben offen für Gespräche. Sofern es eben eine echte Bereitschaft gibt, die von uns aufgezeigten Punkte zu diskutieren: mit der klaren Absicht, unseren Aktionären eine attraktive Prämie zu bieten.»

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