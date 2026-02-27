Neues Terminal in Frankfurt

Condor geht am Flughafen Frankfurt auf Distanz zur Lufthansa

Condor zieht im Sommer 2027 ins neue Terminal 3 am größten deutschen Airport. Der Schritt markiert eine klare Trennung vom früheren Partner Lufthansa.

Condor-Chef Peter Gerber sieht die Zukunft der Airline in Frankfurt. Foto: Andreas Arnold/dpa
Condor-Chef Peter Gerber sieht die Zukunft der Airline in Frankfurt.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fluggesellschaft Condor geht am Frankfurter Flughafen auf Distanz zum ehemaligen Partner Lufthansa. Die Airline werde im Sommer 2027 in das neu errichtete Terminal 3 umziehen, teilten Condor und der Flughafenbetreiber Fraport gemeinsam mit. Bislang ist die Fluggesellschaft gemeinsam mit Lufthansa im Terminal 1 untergebracht, auch um dort schnellere Umstiege für die Passagiere zu ermöglichen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das ist nach einem tiefen Zerwürfnis der beiden Airlines nicht mehr notwendig. Lufthansa hatte in der Corona-Krise mit Discover einen eigenen Ferienflieger gegründet und sich geweigert, wie zuvor Condor-Passagiere zu Vorzugskonditionen ans Drehkreuz Frankfurt zu fliegen. Ein entsprechendes Abkommen wurde bereits 2020 gekündigt, letztlich aber nach etlichen juristischen Auseinandersetzungen bis Ende 2024 noch befolgt. 

Eigenes Drehkreuz gegründet

Condor hat ein eigenes Zubringernetz zu anderen deutschen und europäischen Flughäfen aufgebaut und betreibt in Frankfurt ein eigenes kleines Drehkreuz. «Das moderne Umfeld des T3 bietet ideale Voraussetzungen für weiteres
Wachstum, operative Stabilität und ein hochwertiges Reiseerlebnis für unsere
Gäste», sagte Airline-Chef Peter Gerber. Ihm zufolge kommen immer weniger Condor-Langstreckengäste mit Lufthansa-Flügen von und nach Frankfurt. Früher seien es mehr als 20 Prozent gewesen. 

Die einstige Lufthansa-Tochter gehört mehrheitlich dem britischen Finanzinvestor Attestor und ist mit rund 60 Flugzeugen zweitgrößter Kunde am Flughafen Frankfurt. Das rund vier Milliarden Euro teure Terminal 3 soll in diesem April eröffnet werden. Schnelle Umstiege zu Flügen am Terminal 1 sind zunächst technisch nicht möglich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Condor will im Streit mit Lufthansa nicht aufgeben
Nach Gerichtsbeschluss

Condor will im Streit mit Lufthansa nicht aufgeben

Der Ferienflieger Condor kann weiterhin nicht auf Vorzugskonditionen für seine Umsteiger beim Konkurrenten Lufthansa setzen. Die Airline baut Alternativen auf, will aber auch Grundsätzliches klären.

22.08.2025

Gericht: Lufthansa muss Condor-Gäste nicht bevorzugen
Entscheidung im Dauerstreit

Gericht: Lufthansa muss Condor-Gäste nicht bevorzugen

Lange konnten Condor-Passagiere auf Vorzugskonditionen bei der Lufthansa bauen. Nach dem Ende des Programms stritten sich die Airlines vor Gericht - das jetzt für Klarheit sorgt.

20.08.2025

EU: Lufthansa soll wieder Zubringerflüge für Condor leisten
New-York-Flüge

EU: Lufthansa soll wieder Zubringerflüge für Condor leisten

Im Streit zwischen Lufthansa und Condor stärkt die EU-Kommission dem Ferienflieger den Rücken. Der Lufthansa-Konzern reagiert verschnupft.

15.01.2025

Condor stutzt Nordamerika-Programm
Rechtsstreit

Condor stutzt Nordamerika-Programm

Um seine Fernflüge zu füllen, konnte sich Condor bislang auf Zulieferflüge der Lufthansa verlassen. Doch die Konditionen haben sich schlagartig geändert.

27.12.2024

Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen legt weiter zu
Tourismus

Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen legt weiter zu

13.06.2024