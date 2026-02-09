Schokolade vs. Haferriegel

Darum setzt Ritter Sport Streit um Quadrat-Haferriegel fort

Der Schokoladenhersteller will den quadratischen Haferriegel «Monnemer Quadrat Bio» aus Mannheim verbieten lassen. Die Niederlage vor dem Landgericht Stuttgart akzeptiert das Unternehmen nicht.

Ritter Sport sieht durch den Haferriegel nach eigenen Angaben seine Marke bedroht. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Ritter Sport sieht durch den Haferriegel nach eigenen Angaben seine Marke bedroht. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Der Schokoladenhersteller Ritter Sport geht weiter gegen den quadratischen Haferriegel «Monnemer Quadrat Bio» der Firma Wacker aus Mannheim vor: Das Unternehmen hat Berufung beim Oberlandesgericht Stuttgart eingelegt, wie das Landgericht Stuttgart mitteilte. Ritter Sport will demnach die Niederlage vor dem Landgericht vom Januar nicht akzeptieren. 

Bei der Urteilsverkündung hatte der Vorsitzende Richter Thomas Kochendörfer gesagt: «Wir haben die Klage abgewiesen, weil wir keine Markenverletzungen gesehen haben.» Das Unternehmen hatte unter anderem auf Unterlassung gegen den Mannheimer Hersteller des Haferriegels geklagt.

Ritter Sport sieht Markenkollision

Der quadratische Riegel verletzt nach Ansicht von Ritter Sport die seit 1996 für den Hersteller markenrechtlich geschützte Verpackung. Die Form sei eine der bekanntesten Marken Deutschlands und zentrales Wiedererkennungsmerkmal, hatte dagegen Ritter Sport in der Unterlassungsklage hervorgehoben. 

Die Schwaben argumentierten unter anderem, dass es sich bei Schokolade und Müsliriegeln um ähnliche Waren handle, die von der gleichen Zielgruppe zum selben Anlass gegessen würden. Daher befürchte Ritter Sport eine Markenkollision. Das Unternehmen hatte bereits während des Verfahrens am Landgericht Stuttgart angekündigt, eine Niederlage nicht zu akzeptieren und in diesem Falle weiter zu klagen.

Kunden konnten den quadratischen Haferriegel mit Kokos- oder Haselnussgeschmack zuletzt nicht mehr im Internet bestellen. Das Produkt wurde laut Gründer Matteo Wacker vorübergehend aus dem Sortiment genommen und durch einen klassischen länglichen Riegel ersetzt - mit dem Namen «Monnemer Klageriegel». Hintergrund ist die Sorge Wackers vor Schadenersatzforderungen. Falls der Streit mehrere Jahre dauern sollte, könne jeder verkaufte Riegel den möglichen Schadenersatz erhöhen, sagte er.

