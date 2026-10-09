Das könnten Zölle auf chinesische Hybridautos bewirken

München (dpa) - In den Gesprächen, die EU-Handelskommissar Maros Sefcovic derzeit in Peking führt, gilt die Möglichkeit von Zöllen auf chinesische Hybridautos als Teil der europäischen Drohkulisse. Doch wie viel könnte ein solches Instrument bewirken? Die Beratung Deloitte hat dies für Plug-in-Hybride in Deutschland analysiert – Autos, die einen Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor und einer Batterie sowie einen Ladeanschluss kombinieren. Der Effekt könnte nach der Untersuchung deutlich sein.

Als Beispiel für die Analyse zieht Deloitte dabei die Zölle heran, die 2024 auf reine Elektroautos aus China verhängt wurden. Diese hätten damals unmittelbar Wirkung gezeigt und in den großen europäischen Märkten die Absätze der Stromer aus China sinken lassen.

Würden nun ähnliche Zölle auf Plug-in-Hybride verhängt, würde das deren Preise im Schnitt um rund 10 Prozent erhöhen - sofern die zusätzlichen Kosten an die Kunden weitergegeben werden. Sollte dies passieren, würde dies die Gesamtnachfrage nach Plug-in-Hybriden in Deutschland nach der Analyse um rund 12 Prozent drücken. Explizite Zahlen für die chinesischen Hersteller nennt Deloitte nicht. Es ist aber logisch, dass der Effekt vor allem bei ihnen zuschlagen würde, da sie in diesem Segment stark sind.

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Wahrscheinlich würde Zoll nicht gleich weitergeben

Allerdings glaubt der Leiter des Automobilsektors bei Deloitte, Harald Proff, nicht, dass die Zölle automatisch weitergeben würden. «Wahrscheinlicher ist, dass die Hersteller zunächst auf Margen verzichten», sagt er. «Für viele chinesische Anbieter hat der europäische Markt derzeit eine so hohe strategische Bedeutung, dass Marktanteilsgewinne wichtiger sein dürften als kurzfristige Profitabilität.»

Der Hybrid-Auto-Streit ist in Peking allerdings nur ein Teil der Gespräche. Bei ihnen geht es darum, einen größeren Handelskonflikt abzuwenden. Eine Einigung bei den Hybrid-Autos gilt dabei aber als möglicher Schritt in Richtung Deeskalation.

Beschränkungen auch für andere Länder?