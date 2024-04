Dax erneut unter 18.000 Punkten

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat nach einem zunächst freundlichen Verlauf mit leichten Verlusten geschlossen. Der Druck auf den deutschen Aktienmarkt kam am Nachmittag durch US-Konjunkturdaten, enttäuschte Reaktionen auf Quartalsberichte von US-Banken und einen schwachen US-Börsenauftakt. Die Stimmung der Anleger, die am Morgen noch frischen Mut gefasst hatten, trübte sich schlagartig wieder ein.

Europaweit sah es mit Ausnahme der Londoner Börse ähnlich aus. In den USA verbuchte vor allem die technologielastige Nasdaq-Börse deutliche Verluste, aber auch der Dow Jones als bekanntester Index der New Yorker Börse an der Wall Street zeigte sich zum Börsenschluss in Europa schwächer.