Dax-Wochengewinn weg - viele Unsicherheiten

Frankfurt/Main (dpa) - Ein deutlicher Kursrutsch am Freitag hat den Dax seinen Wochengewinn gekostet. Nach einem verhaltenen Auftakt weitete der deutsche Leitindex sein Minus im Tagesverlauf aus und schloss 1,55 Prozent tiefer bei 15.186,66 Punkten, womit er auf Wochensicht um 0,3 Prozent nachgab. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Freitag um 1,32 Prozent auf 24.956,39 Zähler bergab.

Wegen eines «Cocktails der Unsicherheit, bestehend aus Inflations- und Zinssorgen sowie geopolitischen Risikofaktoren», seien die Investoren in Deckung gegangen, schrieb Analyst Timo Emden. Auch wenn die Börsen zuletzt wenig auf die jüngsten Entwicklungen im Nahostkonflikt reagiert hätten, schwebe dieser «weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger».

Die europäischen Börsen präsentierten sich ebenfalls schwach: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 1,5 Prozent tiefer, und auch in Paris und London ging es nach unten. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial behauptete zum europäischen Handelsende immerhin ein moderates Plus.