Dax mit positivem Wochenausklang

Frankfurt/Main (dpa) - Trotz schwacher Industriedaten haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch zum Ende einer recht starken Woche wieder zugegriffen. Die Industrieproduktion in Deutschland fiel im Mai um 2,5 Prozent, während Analysten im Schnitt mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Es ist der deutlichste Rücksetzer seit Ende 2022. Die Produktionszahlen hätten auf voller Linie enttäuscht, kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Der Dax stieg am Freitag im frühen Handel trotzdem auf den höchsten Stand seit Mitte Juni und notierte 0,32 Prozent höher bei 18.510,14 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,5 Prozent und die dritte Stabilisierungswoche in Folge an. Die Kurskorrektur von Mitte Juni hat er bis auf rund 100 Punkte größtenteils aufgeholt und kann langsam sogar wieder auf den Mai-Rekord bei 18.892 Punkten schielen.