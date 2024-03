Dax nahezu unverändert

Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zunächst zurückgehalten. Nach moderaten Gewinnmitnahmen am Vortag notierte der deutsche Leitindex Dax am Morgen nach dem Handelsauftakt mit plus 0,01 Prozent bei 17.944,30 Punkten nahezu unverändert.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, kam ebenfalls kaum vom Fleck - er notierte nach den ersten Minuten 0,09 Prozent höher bei 26.285,88 Zählern. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich in etwa stabil.

Der Dax hatte in dieser Woche erstmals 18.000 Punkte übertroffen. Konjunkturdaten, die auf einen wieder anziehenden Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten und einen weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt deuten, bremsten die Rally zuletzt aber immer mal wieder etwas. All jene Marktteilnehmer, die sich noch immer Hoffnungen auf recht baldige Zinssenkungen machen, wurden etwas enttäuscht.