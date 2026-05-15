Einzelhandel

Deko-Händler Depot stellt erneut Insolvenzantrag

Nach 2024 rutscht das Handelsunternehmen Depot ein weiteres Mal in die Insolvenz. In den vergangenen zwei Jahren wurden bereits viele Filialen geschlossen.

Depot hat Filialen in vielen Innenstädten. (Archivbild) Foto: Alicia Windzio/dpa
Depot hat Filialen in vielen Innenstädten. (Archivbild)

Aschaffenburg (dpa) - Die Deko-Kette Depot ist erneut in finanzielle Schieflage geraten. Das Handelsunternehmen GDC Deutschland GmbH hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Aschaffenburg gestellt. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. 

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Die vorläufige Eigenverwaltung ist demnach bereits angeordnet worden. Zum vorläufigen Sachwalter wurde der Rechtsanwalt Thomas Rittmeister aus Frankfurt bestellt. Die «Lebensmittelzeitung» hatte zuvor berichtet.

Depot hatte 2024 bereits Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Daraufhin waren deutschlandweit zahlreiche Filialen geschlossen worden. Aktuell hat die Kette noch mehr als 150 Geschäfte. Zur Zahl der Beschäftigten macht das Unternehmen keine Angaben. Firmensitz ist im unterfränkischen Großostheim in Bayern.

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