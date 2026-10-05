Außenhandel

Deutsch-französische Initiative gegen unfaire Handelspraktik

Die EU versucht Firmen vor unfairem Verhalten anderer Staaten - wie etwa China - zu schützen. Wie geht man dabei vor? Kanzler Merz macht zusammen mit Frankreich einen Vorschlag.

Die EU hat ein enormes Handelsdefizit gegenüber China. (Archivbild) Foto: Uncredited/CHINATOPIX via AP/dpa
Die EU hat ein enormes Handelsdefizit gegenüber China. (Archivbild)

Berlin/Paris (dpa) - Deutschland und Frankreich setzen sich gemeinsam für neue Schutzinstrumente gegen unfaire Handelspraktiken anderer Staaten ein. Systematisch marktverzerrende Praktiken gefährdeten den Wettbewerb für europäische Unternehmen und führten zu einer zunehmenden Abhängigkeit, heißt es in einem Schreiben der beiden Regierungschefs Friedrich Merz und Emmanuel Macron an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die bisherigen Instrumente reichten nicht mehr aus. 

Die Regierungschefs schlagen deshalb zwei Instrumente vor: Eines zur Diversifizierung, das sicherstellen soll, dass Unternehmen sich nicht zu
stark an Lieferanten aus einzelnen Ländern binden. Und ein Verfahren, mit dem ein anderes Land im Eilverfahren vom europäischen Binnenmarkt ausgeschlossen werden könnte. 

Bei letzterem gehe es um Fälle, «wenn Drittländer gezielt versuchen, die Wiederherstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen und fairer Marktbedingungen durch politische oder wirtschaftliche Mittel zu untergraben, was zu schwerwiegenden und systematischen Verzerrungen unseres Binnenmarktes führt», heißt es in dem Brief.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

EU will Firmen vor chinesischer Konkurrenz schützen

Ein bestimmtes Land, das sie im Auge haben, nennen die Regierungschefs in dem Brief ausdrücklich nicht. Hintergrund dürfte aber vor allem die chinesische Handelspolitik sein. Die EU hat ein enormes Handelsdefizit mit China und will ihre Industrie vor der Konkurrenz schützen. China wird vorgeworfen, den Markt durch staatliche Subventionen zu verzerren, Überkapazitäten zu erzeugen und so Dumpingpreise zu ermöglichen, mit denen europäische Firmen nicht mithalten können. 

Damit das von Merz und Macron vorgeschlagene Instrument kurzfristig einsetzbar ist, soll die EU-Kommission großen Handlungsspielraum bekommen. Es könnte aktiviert werden, solange die Mitgliedstaaten nicht mit qualifizierter Mehrheit aktiv dagegenstimmen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Macron sieht «echte deutsch-französische Annäherung»
Regierungstreffen

Macron sieht «echte deutsch-französische Annäherung»

Zuletzt wirkten die deutsch-französischen Beziehungen holprig. Der französische Präsident stellt das beim Eintreffen zu seinem Deutschlandbesuch anders dar.

16.07.2026

Laschet für deutsch-französische Initiative gegenüber Moskau
Diplomatie im Ukraine-Krieg

Laschet für deutsch-französische Initiative gegenüber Moskau

Gemeinsam mit der Ukraine haben Europäer einen Plan für einen Waffenstillstand in dem von Russland angegriffenen Land erarbeitet. Doch die Kontakte zu Moskau halten die USA. Das finden nicht alle gut.

25.12.2025

Staatsbesuch

Macron will die deutsch-französische Freundschaft stärken

Zu Arbeitsbesuchen sind französische Präsidenten häufig in Berlin. Der letzte Staatsbesuch mit allem Drum und Dran ist aber fast ein Vierteljahrhundert her. Jetzt klappt er im zweiten Anlauf.

26.05.2024

Ausländischer Markt

China-Reise: Deutsche Firmen erwarten Rückhalt vom Kanzler

Wettbewerbsnachteile, härterer Marktzugang, Rechtsunsicherheiten: Seit Jahren schon beschäftigen dieselben Probleme deutsche Firmen in China. Was erwarten die Unternehmen vom Kanzler-Besuch?

10.04.2024

Regierung

Scholz und Attal stärken deutsch-französische Zusammenarbeit

Gerade mit Blick auf die aktuellen Krisen in der Welt wollen Kanzler Scholz und Frankreichs neuer Premier auf Zusammenarbeit setzen. Doch nicht bei allen Themen sind sie sich einig.

05.02.2024