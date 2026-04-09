Außenhandel

Deutsche Exporte legen im Februar zu

Die jüngsten Zahlen machen den Exporteuren Hoffnung. Für das Gesamtjahr rechnet der Außenhandelsverband BGA bislang mit einem Plus. Doch die Folgen des Iran-Krieges sind nicht verdaut.

Deutschland ist als Exportnation von Schwankungen auf den Weltmärkten besonders betroffen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Deutschland ist als Exportnation von Schwankungen auf den Weltmärkten besonders betroffen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa) - Deutschlands Exporteure haben nach dem Dämpfer zu Jahresbeginn im Februar wieder bessere Geschäfte gemacht. Waren «Made in Germany» im Gesamtwert von 135,2 Milliarden Euro wurden ins Ausland verkauft und damit 3,6 Prozent mehr als im Januar dieses Jahres. Auch im Vergleich zum Februar 2025 gab es ein Plus, wie das Statistische Bundesamt mitteilte: Die Ausfuhren lagen anhand vorläufiger Daten um 2,9 Prozent höher.

Die Waffenruhe zwischen den USA und Iran macht Deutschlands Exporteuren Hoffnung. Allerdings rechnet der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) damit, dass die wirtschaftlichen Folgen des Krieges, der am 28. Februar begonnen hatte, für den europäischen Groß- und Außenhandel noch längere Zeit spürbar bleiben werden.

Im Gesamtjahr 2025 waren die deutschen Exporte dank eines starken Dezembers erstmals seit zwei Jahren wieder leicht gewachsen - trotz des Zollstreits mit der US-Regierung von Präsident Donald Trump. Zwar brachen die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten ebenso ein wie nach China, doch das Europa-Geschäft wuchs kräftig. Für das laufende Jahr erwartet der Außenhandelsverband BGA bisher in Plus von 0,6 Prozent.

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