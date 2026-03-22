Spielautomaten

Deutsche Firma will Glücksspielmarkt in den USA aufmischen

Sage und schreibe eine Million Glücksspiel-Automaten stehen in den USA, viele von ihnen in Las Vegas. Geräte made in Germany findet man bislang kaum. Das soll sich ändern.

Es geht um reinen Zufall: Habe ich in einer Reihe nur Pflaumen, Zitronen oder Kirschen? Foto: Wolf von Dewitz/dpa
Es geht um reinen Zufall: Habe ich in einer Reihe nur Pflaumen, Zitronen oder Kirschen?

Espelkamp (dpa) - Deutschlands größter Glücksspielkonzern Merkur möchte jedes Jahr Tausende Spielautomaten aus Ostwestfalen nach Nordamerika exportieren. Nach der Übernahme einer kleinen US-Firma im vergangenen Jahr habe man dort einen Fuß in die Tür bekommen und verkaufe dieses Jahr bereits 800 bis 1000 Automaten in die Vereinigten Staaten und nach Kanada, berichtet Vorstandschef Lars Felderhoff. «In drei Jahren sollen es pro Jahr 5000 sein und danach noch mehr.» 

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Hergestellt würden die Automaten komplett in dem Werk Lübbecke unweit der Firmenzentrale im ostwestfälischen Espelkamp. «Wir sind jetzt im amerikanischen Markt und wollen dort stark wachsen.» Merkur hieß früher Gauselmann, 2024 wurde die Firma umbenannt. 

In den USA gibt es schätzungsweise eine Million Spielautomaten, ein nennenswerter Teil von ihnen steht in Las Vegas (Nevada). Dort hat auch Gaming Arts seinen Sitz; die 2025 von Merkur übernommene Firma hat rund 60 Beschäftigte. Sie entwickelt Geldspielgeräte, Bingo-Spiele sowie elektronische Tisch-Spiele. Künftig fokussiert sich Gaming Arts auf Software, die Hardware - die Automaten - kommen aus Ostwestfalen.

Weltweit sind Firmenangaben zufolge derzeit mehr als 100.000 Spielautomaten in Betrieb, die von Merkur hergestellt wurden und für die Merkur noch Mietzahlungen oder einen Umsatzanteil bekommt. Künftig soll die Geräteanzahl durch die USA-Expansion deutlich steigen. 

Das Merkur-Führungsduo: Firmenchef Lars Felderhoff (rechts) und Vizechef Manfred Stoffers (links). Foto: Wolf von Dewitz/dpa
Das Merkur-Führungsduo: Firmenchef Lars Felderhoff (rechts) und Vizechef Manfred Stoffers (links).

Ein deutscher David gegen amerikanische Goliaths 

Felderhoff rechnet sich dabei gute Chancen aus, da es in den USA eine starke Marktkonzentration gegeben habe. «Aus etwa zehn Automaten-Anbietern sind nur noch drei Wesentliche geworden, die Vielfältigkeit hat abgenommen», sagt der Manager der Deutschen Presse-Agentur. «Die Casino-Betreiber lechzen nach anderen Anbietern, um nicht nur von diesen wenigen Großen abhängig zu sein.»

Man trete als David gegen Goliath an, sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Merkur, Manfred Stoffers. «Die Amerikaner kämpfen gegen die Uniformität und Eintönigkeit des heimischen Automatenmarktes - das ist unsere Chance.» Die großen Automaten-Anbieter in den USA heißen Aristocrat Gaming, IGT und Light & Wonder. Neben dem Automatengeschäft möchte Merkur sein USA-Geschäft mit dem Verkauf und der Vermietung von virtuellen Spielen ausweiten - sowohl für Online-Spiele als auch für Spiele auf Automaten in Kasinos. 

Es ist nicht das erste Mal, dass die Firma aus Espelkamp den Sprung in die USA wagt. 1998 bekam eine US-Tochterfirma eine Herstellerlizenz in Nevada. Der Erfolg war mäßig, 2008 wurde die Tochterfirma an einen US-Konkurrenten verkauft.

Ein Mann geht in eine Merkur-Spielothek, die sich Casino nennt. Foto: Wolf von Dewitz/dpa
Ein Mann geht in eine Merkur-Spielothek, die sich Casino nennt.

Der Umsatz steigt

Die Merkur AG kam im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge auf einen Konzernumsatz von 2,1 Milliarden Euro, das war ein Plus von 7,5 Prozent. Das Unternehmen hat rund 15.300 Beschäftigte, hinter Deutschland ist bislang Großbritannien der wichtigste Markt. Zum Gewinn macht die Firma keine Angaben. Merkur betreibt Spielhallen (Spielotheken) und Spielbanken, außerdem stellt es Automaten her und entwickelt Spiele, die auf Zufall basieren. Die Firma ist auch im Sportwetten-Geschäft tätig. 

Der Online-Anteil am Umsatz liegt bei elf Prozent, er soll steigen. Unter dem Namen Gauselmann wurde die Firma 68 Jahre lang von ihrem Gründer Paul Gauselmann geführt, der übergab das Zepter im Herbst 2024 an den externen Manager Felderhoff. Die Firma wurde in Merkur umbenannt. 

«Die Firma war ein starkes deutsches Familienunternehmen», sagt Felderhoff. «Unsere Aufgabe ist es nun, Merkur als internationalen Konzern aufzustellen und zukunftssicher zu machen: Dazu gehört, das Online-Geschäft auszubauen.» 2026 soll der Konzernumsatz um zehn Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro wachsen. Dabei soll der Auslandsanteil steigen. Machte der Konzern 2019 noch 40 Prozent seines Umsatzes im Ausland, so waren es im vergangenen Jahr bereits 45 Prozent.

Ein Konkurrent von Merkur ist der österreichische Konzern Novomatic, dessen Deutschlandtochter Löwen heißt. Novomatic kam 2024 auf einen Umsatz von 3,45 Milliarden Euro und damit 0,2 Milliarden mehr als 2023. Aktuellere Zahlen wurden bislang nicht veröffentlicht.

Warnung vor Spielsucht

Die Glücksspielanbieter sind in Deutschland an staatliche Vorgaben gebunden, um exzessives Verhalten von Menschen mit Spielstörungen zu unterbinden und um Spielsüchtige und ihre Angehörigen zu schützen. So müssen bestimmte Abstandsregeln eingehalten werden und der finanzielle Einsatz an den Geldspielgeräten ist gedeckelt. In der Politik wird das Glücksspielgeschäft kritisch gesehen. So weist der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler, auf Studien hin, denen zufolge zwischen zwei und drei Millionen Menschen in Deutschland relevante Spielprobleme haben.

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