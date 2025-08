Plumpe Klischees? - Ärger wegen Kostüm-Show auf Buga

Sombrero, Sari, Kimono - so weit, so gut und nun so umstritten. Ein Seniorinnen-Ballett will mit diesen und anderen Kostümen eine Reise durch Länder der Welt symbolisieren und auf der Buga auftreten. Dort monieren die Verantwortlichen Klischees und kulturelle Aneignung.