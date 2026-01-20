Bild
Steigende Umsätze

Deutsches Gastgewerbe legt im November zu

Im Geschäft von Hotels und Gaststätten geht es im Herbst etwas aufwärts. Vor allem die kriselnde Gastronomie legt zu.

Viele Restaurants in Deutschland stehen wegen gestiegener Preise unter Druck (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Viele Restaurants in Deutschland stehen wegen gestiegener Preise unter Druck (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im November etwas zugelegt. Preisbereinigt stiegen die Umsätze um 2,5 Prozent zum Vormonat Oktober, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Gemessen am Vorjahresmonat November 2024 gab es aber einen Rückgang von 1,2 Prozent.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im November ein leichtes Umsatzminus von real 0,5 Prozent zum Vormonat. In der Gastronomie stiegen die Einnahmen dagegen gegenüber Oktober 2025 preisbereinigt um knapp vier Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz aber leicht.

Während der starke Deutschland-Tourismus Hotels und andere Übernachtungsbetriebe stützt, steht gerade die Gastronomie in Deutschland unter Druck. Weil allgemein die Preise in den vergangenen Jahren teils deutlich gestiegen sind, wird Essengehen für immer mehr Menschen zum Luxus. Die Bundesregierung greift der Branche unter die Arme: Seit Jahresbeginn gilt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf Speisen in der Gastronomie statt wie zuvor 19 Prozent.

Dass Restaurants dies in Form von Preissenkungen an die Kundschaft weitergegeben, gilt aber als unwahrscheinlich. Aus der Branche war zuletzt zu hören, die Steuersenkung verschaffe den Betrieben Luft angesichts steigender Energie-, Waren- und Lohnnebenkosten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessens Gastgewerbe verliert Kunden und Umsätze
Gastgewerbe

Hessens Gastgewerbe verliert Kunden und Umsätze

In Restaurants und Kneipen bleiben viele Stühle leer. Auch die Zahl der Übernachtungsgäste in Hotels und Gasthöfen sinkt. Was sind die Gründe?

20.08.2025

Gastgewerbe büßt Umsatz ein
Konjunktur

Gastgewerbe büßt Umsatz ein

Gastwirtschaften, Restaurants und Hotels haben 2024 weniger Geschäft gemacht. Immer höhere Preise schrecken offenbar einen größeren Teil des Publikums ab.

21.02.2025

Gastgewerbe verliert weiter Umsätze
Jahresschätzung

Gastgewerbe verliert weiter Umsätze

Hohe Preise, immer weniger Kunden: Gastwirtschaften, Restaurants und Hotels haben auch im vergangenen Jahr weniger Geschäft gemacht. Die Kasse stimmt vielerorts dennoch.

21.01.2025

Umsatz im Gastgewerbe bleibt weit unter Vor-Corona-Niveau
Gastronomie

Umsatz im Gastgewerbe bleibt weit unter Vor-Corona-Niveau

Das Gastgewerbe erholt sich nach der Pandemie nur mühsam. Auch die Wiedereinführung des regulären Mehrwertsteuersatzes macht sich bemerkbar.

18.04.2024

Konjunktur

Gastgewerbe 2023 mit mehr Umsatz

Nach dem tiefen Einbruch durch die Corona-Pandemie, zeigt das deutsche Gastgewerbe Anzeichen der Besserung. Doch das Niveau der Vor-Corona-Zeit haben die Umsätze zumindest real nicht erreicht.

18.01.2024