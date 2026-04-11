Spielwarenindustrie

Deutsches Playmobil-Werk soll planmäßig Ende Juni schließen

Die berühmten Spielfiguren werden künftig nur noch im Ausland gefertigt - etwa in Malta und Tschechien. Für die Beschäftigten wird eine Transfergesellschaft angestrebt.

Das Playmobil-Werk in Dietenhofen, einziger Produktionsstandort in Deutschland für die Spielzeug-Figuren, soll planmäßig Ende Juni schließen. (Archivbild) Foto: Alexander Rüsche/dpa
Das Playmobil-Werk in Dietenhofen, einziger Produktionsstandort in Deutschland für die Spielzeug-Figuren, soll planmäßig Ende Juni schließen. (Archivbild)

Dietenhofen (dpa) - Die Horst-Brandstätter-Group, Muttergesellschaft von Playmobil, will die Herstellung der berühmten Spielzeuge in ihrem einzigen deutschen Werk im mittelfränkischen Dietenhofen bis Ende Juni beenden. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über die Gründung einer Transfergesellschaft und die Aufstellung eines Sozialplanes seien gegenwärtig in der «Endphase», sagte ein Firmensprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der im Februar angekündigte Prozess laufe planmäßig.

Kündigungen für die bisher 350 Mitarbeiter seien im gegenseitigen Einvernehmen bisher nicht ausgesprochen worden. «Unser klares Ziel ist es, den Beschäftigten im Rahmen einer Transfergesellschaft eine Perspektive über den 30. Juni 2026 hinaus zu ermöglichen und die Beschäftigten beim Übergang in neue Beschäftigungsverhältnisse aktiv zu unterstützen», betonte der Sprecher. Künftig werde die Produktion der Playmobil-Figuren an bereits bestehenden Unternehmensstandorten in Malta und Tschechien fortgeführt.

Die Horst-Brandstätter-Group hatte in den vergangenen Jahren schwere Zeiten durchschritten. Die Relevanz der Playmobil-Spielzeuge in den Kinderzimmern hat abgenommen. In wenigen Jahren büßte die Gruppe ein Drittel ihres Umsatzes ein.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Firmenchef Bahri Kurter hatte auf der Spielwarenmesse im Januar angekündigt, es könne eine Trendwende geschafft werden. Das Unternehmen versucht es im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada unter anderem mit Playmobil-Figuren, die berühmte Fußballspieler darstellen sollen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lkw-Hersteller Daimler Truck plant neues Werk in Tschechien
Um Kosten zu sparen

Lkw-Hersteller Daimler Truck plant neues Werk in Tschechien

Daimler Truck will mit einem Sparprogramm wettbewerbsfähiger werden. Dafür soll ein Teil der Lkw-Produktion in ein Land mit Kostenvorteilen wandern. Nun präsentiert der Nutzfahrzeughersteller Details.

31.03.2026

Transfer-Gesellschaft für Goodyear-Beschäftigte vereinbart
Fulda

Transfer-Gesellschaft für Goodyear-Beschäftigte vereinbart

Überkapazitäten und Billigimporte machen dem Reifenhersteller Goodyear zu schaffen. Geplante Einschnitte sollen mit Sozialplänen abgefedert werden - jetzt gibt es auch für Fulda eine Vereinbarung.

28.06.2024

Großteil der Ex-Haba-Beschäftigten wieder in Arbeit
Spielwaren

Großteil der Ex-Haba-Beschäftigten wieder in Arbeit

Der ins Straucheln geratene Spielwaren- und Möbelhersteller Haba hat rund 450 Stellen gestrichen. Ein Großteil der Menschen ist inzwischen wieder in Arbeit. Doch die Lage bei Haba bleibt schwierig.

25.06.2024

Technologiekonzern

Heraeus: 40 Millionen Euro für neues Werk in Tschechien

Die Medizinsparte des Technologiekonzerns expandiert weiter. In Tschechien soll eine hochmoderne Produktionsanlage entstehen.

01.02.2024

Zulieferer

Goodyear will Werk in Fulda schließen: 1050 Jobs betroffen

Überkapazitäten, Billigimporte aus Asien und Inflationsdruck: Der Reifenhersteller Goodyear will die Produktion in Fulda und Fürstenwalde beenden. «Die Mitarbeitenden sind stinksauer», berichtet eine Gewerkschafterin.

16.11.2023