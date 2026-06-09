Energie

Deutschland ist erstmals seit 2023 Netto-Exporteur von Strom

Deutschland liefert wieder mehr Strom ins Ausland, als es importiert. Erstmals seit Ende 2023 gibt es einen Überschuss. Vor allem Windkraft legt zu, aber Kohle bleibt ein wichtiger Energieträger.

Deutschland erzeugt mehr als die Hälfte seiner Stromproduktion aus erneuerbaren Energien Foto: Carsten Rehder/dpa
Deutschland erzeugt mehr als die Hälfte seiner Stromproduktion aus erneuerbaren Energien

Wiesbaden (dpa) - Deutschland ist erstmals seit Ende 2023 wieder Nettoexporteur von Strom. Im ersten Quartal sanken die Stromimporte um 15,5 Prozent, während die Exporte ins Ausland um gut 20 Prozent stiegen. Unterm Strich stand ein Überschuss von 3,1 Milliarden Kilowattstunden.

Insgesamt wurden im ersten Quartal 126,6 Milliarden Kilowattstunden Strom in Deutschland produziert und ins Stromnetz eingespeist. Dabei stammte über die Hälfte (53,3 Prozent) aus erneuerbaren Energien wie Wind und Solar. Während die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen um fast 14 Prozent auf 67,5 Milliarden Kilowattstunden stieg, sank die konventionelle Stromerzeugung um knapp zwei Prozent zum Vorjahresquartal auf 59,1 Milliarden Kilowattstunden.

Windkraft legt stark zu

Der Anstieg der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im ersten Quartal lag vor allem an einer starken Zunahme der Windkraft. Zum Vorjahresquartal stieg die Stromproduktion hier um fast 29 Prozent auf 42,8 Milliarden Kilowattstunden, ihr Anteil am gesamten inländisch produzierten und eingespeisten Strom wuchs auf ein Drittel. Dagegen schrumpfte die Stromerzeugung aus Photovoltaik zum Vorjahresquartal um 7,4 Prozent auf 10,3 Milliarden Kilowattstunden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Weniger Strom aus Kohle, mehr aus Erdgas

Bei den konventionellen Energien sank die Stromerzeugung aus Kohle im ersten Quartal um gut fünf Prozent auf 30,5 Milliarden Kilowattstunden. Damit blieb Strom aus Kohle mit einem Anteil von knapp einem Viertel (24,1 Prozent) an der inländischen Stromerzeugung zweitwichtigster Energieträger. Die Stromproduktion aus Erdgas stieg um 3,2 Prozent.

Größter Abnehmer von Strom aus Deutschland war nach früheren Angaben der Bundesnetzagentur im ersten Quartal Österreich. Die größten Zuwächse gab es demnach bei den Exporten nach Dänemark und Norwegen. Deutlich weniger Strom wurde hingegen nach Frankreich geliefert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rekordwerte für Strom aus Wind und Sonne
Stromproduktion in Deutschland

Rekordwerte für Strom aus Wind und Sonne

Erneuerbare Energiequellen haben im Sommer mehr als zwei Drittel zur deutschen Stromproduktion beigetragen. Warum die Bundesregierung dennoch neue Gaskraftwerke bauen lassen will.

08.12.2025

Fast 60 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien
Ökostrom

Fast 60 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien

Wind, Sonne, Wasser: Erneuerbare Energien sind Deutschlands wichtigste Quellen bei der Stromerzeugung. Im vergangenen Jahr wuchs der Anteil sogar noch.

12.03.2025

Reiche Windernte: Immer mehr Strom aus erneuerbaren Quellen
Wind- und Solarstrom

Reiche Windernte: Immer mehr Strom aus erneuerbaren Quellen

Strom aus Wind und Sonnenkraft wird für die deutsche Stromversorgung immer wichtiger. Im ersten Halbjahr hat die Natur bei Rekordwerten geholfen.

04.09.2024

Erneuerbare Energien

Windkraft statt Kohle wichtigste Quelle für Stromerzeugung

Wind und Wasser statt Kohle und Atom: 2023 war ein gutes Jahr für die Ökostrom-Erzeugung in Deutschland. Die Gesamtmenge an Strom sank allerdings.

07.03.2024

Energie

Windkraft wieder wichtigste Stromquelle

Die erneuerbare Energieform war zum Jahresbeginn bedeutender als Kohle. Trotzdem spielen die konventionellen Energieträger weiterhin eine große Rolle in der Stromerzeugung.

07.06.2023