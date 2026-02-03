Fernleitungen

Bund steigt bei Stromnetzbetreiber Tennet Deutschland ein

Es ist eine strategische Beteiligung: Der Bund übernimmt einen Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Tennet Deutschland. Hintergrund ist der Ausbau der Stromnetze.

Adern der Stromversorgung - Freileitungen und Masten. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Adern der Stromversorgung - Freileitungen und Masten. (Symbolbild)

Arnheim/Berlin (dpa) - Der Bund steigt beim Stromnetzbetreiber Tennet Deutschland ein. Hintergrund ist der Ausbau der Stromnetze im Zuge der Energiewende. Die Beteiligung liegt bei 25,1 Prozent. Dafür zahlt der Bund über die staatliche Förderbank KfW rund 3,3 Milliarden Euro, wie die Tennet Holding in Arnheim in den Niederlanden mitteilte. Die Beteiligung stärke die Kapitalbasis von Tennet Deutschland und schaffe Planungssicherheit für den notwendigen Netzausbau in Deutschland.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Größter Übertragungsnetzbetreiber

Tennet Deutschland ist der größte deutsche Übertragungsnetzbetreiber und betreibt ein rund 14.000 km langes Höchstspannungsstromnetz zwischen Schleswig-Holstein und Bayern. Im Zuge der Energiewende müssen Tausende Kilometer neue Stromleitungen gebaut werden, damit der vor allem im Norden produzierte Windstrom in große Verbrauchszentren im Süden gelangen kann. Dieser Ausbau der Netze kostet viele Milliarden.

Der Bund ist über die Förderbank KfW bereits mit 20 Prozent am Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz beteiligt. Der Bund war zudem über die KfW mit 24,95 Prozent beim Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW eingestiegen.

Lange Verhandlungen

Der niederländische Tennet-Konzern versucht seit Jahren, seine deutsche Tochter abzustoßen oder Investoren mit ins Boot zu holen. Der Erhalt und Ausbau des deutschen Hochspannungsnetzes erfordere hohe Investitionen und gehöre nicht zu den Aufgaben eines niederländischen Staatsunternehmens, argumentierte die niederländische Regierung. 

Im vergangenen September gab Tennet bekannt, dass sich drei Investoren mit insgesamt 46 Prozent an der deutschen Tochter beteiligen - der niederländische Pensionsfonds APG, der norwegische Staatsfonds Norges Bank Investment Management und der Staatsfonds GIC aus Singapur. 

Tennet-Chefin Manon van Beek sagte am Dienstag, dass keine weiteren Investoren gesucht werden: «Das ist die Finanzierung, die wir brauchen.» Die Holding behält 28,9 Prozent an Tennet Deutschland.

2024 waren Verhandlungen der Niederlande mit der Bundesregierung über eine Übernahme von Tennet Deutschland gescheitert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bund kurz vor Einstieg bei Stromnetzbetreiber Tennet
Kritische Infrastruktur

Bund kurz vor Einstieg bei Stromnetzbetreiber Tennet

Der Ausbau der großen Stromnetze spielt eine zentrale Rolle bei der Energiewende - ist aber sehr teuer. Der Bund beteiligt sich nun an einem Netzbetreiber.

12.01.2026

Investoren steigen mit Milliarden bei Tennet Deutschland ein
Energienetz

Investoren steigen mit Milliarden bei Tennet Deutschland ein

Seit Jahren klagt Den Haag über hohe Investitionen für das deutsche Stromnetz für den Netzbetreiber Tennet. Die Bundesregierung wollte nicht einsteigen. Nun gibt es einen Deal.

24.09.2025

Kauf von Tennet-Stromnetz gescheitert
Energie

Kauf von Tennet-Stromnetz gescheitert

Lange wurde über den Verkauf eines Stromnetzes an den Bund verhandelt, nun gibt es eine Entscheidung. Sie ist ein Rückschlag für die Bundesregierung. Wie geht es nun weiter?

20.06.2024

Tennet: Verkaufsgespräche mit Bund bislang ohne Ergebnis
Energie

Tennet: Verkaufsgespräche mit Bund bislang ohne Ergebnis

Der Netzausbau kostet viele hundert Milliarden Euro. Der Netzbetreiber Tennet hätte sein deutsches Stromnetz würde gern an den Bund verkaufen, um an nötiges Kapital zu kommen - doch das hakt.

16.05.2024

Energie

Stromnetzbetreiber wollen Milliarden zusätzlich vom Bund

Die Stromnetzbetreiber schlagen Alarm: Es geht um die Förderung der erneuerbaren Energien und den Netzausbau. Die Bundesregierung reagiert zurückhaltend.

26.01.2024