Deutschlands immaterielle Investitionen in der Spitzengruppe

Genf/München (dpa) - Deutschland liegt bei Investitionen in Forschung und Entwicklung, Software, Design und andere immaterielle Werte weltweit in der Spitzengruppe. Nach einer Studie der Weltorganisation für geistiges Eigentum (Wipo) und der Luiss Business School summierten sich die privaten und öffentlichen immateriellen Investitionen in Deutschland im vergangenen Jahr auf knapp 728 Milliarden US-Dollar. Das bedeutete Platz drei hinter Japan und den USA. Allerdings fehlt mangels verfügbarer Daten China in der Auswertung. Veröffentlicht wurden die Daten vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München.

Patentamts-Präsidentin: «Gutes Zeichen»

Als «immaterielle» Investitionen zählt die UN-Organisation Ausgaben für eine ganze Reihe unterschiedlichster Zwecke, die nicht unter die traditionelle Definition von Investitionen in neue Maschinen, Anlagen oder Fabriken fallen. Dazu gehören neben Forschung und Entwicklung und Software unter anderem noch Finanzprodukte, aber auch Design und Marken.

«Know-how und Schutzrechte des geistigen Eigentums sind immer entscheidendere Faktoren für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die globale Entwicklung des Wohlstands», sagte DPMA-Präsidentin Eva Schewior. «Dass Deutschland bei den Investitionen in immaterielles Vermögen zu den führenden Nationen gehört, ist ein gutes Zeichen.»

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die deutschen immateriellen Investitionen machten demnach 2025 11,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Das war demnach deutlich höher als der Anteil der traditionellen materiellen Investitionen, der bei 10,4 Prozent lag.

USA mit großem Abstand in Führung

Die Berechnungen illustrieren aber auch zumindest indirekt die Probleme der deutschen Industrie. Spitzenreiter sind die USA, wo allein 2025 laut Wipo knapp fünf Billionen Dollar an immateriellen Investitionen getätigt wurden. Das war annähernd die Hälfte der weltweiten Gesamtsumme von zehn Billionen Dollar und sechsmal so viel wie im zweitplatzierten Japan (810 Milliarden).