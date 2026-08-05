Autoindustrie

Die Autoindustrie schöpft Hoffnung

Die Erwartungen in der aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts sind so gut wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Das überdeckt die aktuell schwierige Lage.

Die deutsche Autoindustrie schaut positiver in die Zukunft. (Symbobild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die deutsche Autoindustrie schaut positiver in die Zukunft. (Symbobild)

München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie hat sich deutlich verbessert. Der vom Münchner Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex für die Branche stieg im Juli um 6 Punkte. Mit einem Stand von minus 15,6 ist er allerdings immer noch im negativen Bereich. 

Treiber des Anstiegs sind die Geschäftserwartungen, die sich erneut deutlich verbesserten und mit minus 0,1 Punkten derzeit so hoch sind, wie zuletzt vor mehr als drei Jahren. Der Anstieg der vergangenen Monate ist hier besonders deutlich. Noch im April hatte der Wert mehr als 30 Punkte tiefer gelegen. Die aktuelle Geschäftslage wird mit minus 29,9 Punkten dagegen nach wie vor sehr schlecht bewertet. 

«Die Auftragsbücher füllen sich wieder etwas und die Exporterwartungen sind gestiegen», sagt Ifo-Expertin Anita Wölfl. Auch in den Auftragseingängen, die zumindest bis Mai vorliegen, zeigt sich ein positiver Trend aus dem Inland und Euroraum. Unter anderem profitieren laut Ifo die Hersteller von Karosserien und Aufbauten, die Geräte und Komponenten herstellen, die auch außerhalb der Autoindustrie, beispielsweise in der Verteidigung verwendet werden können. «Die europaweit steigenden Investitionen in Rüstungsgüter könnten Teilen der Automobilindustrie zugutekommen», sagt Wölfl.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stimmung der Autoindustrie sinkt - Besserung bei Jobs
Konjunkturumfrage

Stimmung der Autoindustrie sinkt - Besserung bei Jobs

Vor allem die aktuelle Lage drückt auf das Geschäftsklima - beim Blick nach vorn sieht es in der Branche deutlich besser aus.

07.04.2026

Ifo: Europageschäft macht deutscher Autoindustrie Hoffnung
Konjunktur

Ifo: Europageschäft macht deutscher Autoindustrie Hoffnung

Das Geschäftsklima steigt leicht. Vor allem dank besserer Exporterwartungen auf dem Heimatkontinent. Die Lage ist aber weiter angespannt.

04.02.2026

Ifo-Institut: Stimmung in der Autoindustrie noch schlechter
Konjunktur

Ifo-Institut: Stimmung in der Autoindustrie noch schlechter

Fehlende Aufträge, maues Auslandsgeschäft: Ein Ende der Talfahrt im wichtigsten deutschen Industriezweig scheint nicht in Sicht.

09.01.2025

Ifo: Stimmung in der Autoindustrie sackt weiter ab
Trübe Lage

Ifo: Stimmung in der Autoindustrie sackt weiter ab

Deutschlands wichtigster Industriezweig kämpft mit schwachen Verkaufszahlen und schwacher Nachfrage. Ein Ende der Talfahrt scheint nicht in Sicht.

08.11.2024

Außenhandel

Ifo-Institut: Exportindustrie schöpft Hoffnung

Die deutsche Industrie blickt zuversichtlich in die Zukunft - die Ifo-Exporterwartungen steigen. Vor allem zwei Bereiche rechnen mit höheren Exportumsätzen.

25.03.2024