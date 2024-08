Die Firmennamen Kaufhof und Karstadt sind Geschichte

Das alte Logo des Warenhauses Galeria in Bonn.

Bereits Ende Mai hatten die Gläubiger dem Insolvenzplan zugestimmt und den Weg für die Sanierung und die Rettung des Handelsriesen freigemacht. Ebenfalls mit Wirkung zum 1. August hat das Unternehmen neue Eigentümer. Die US-Investmentgesellschaft NRDC und eine Beteiligungsfirma des Unternehmers Bernd Beetz haben nun das Sagen bei der Galeria S.à r.l. & Co. KG, wie der neue Firmenname lautet.

S.à r.l ist ein französisches Kürzel, das für die Rechtsform «Société à responsabilité limitée» steht, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Galeria-Mutterkonzern Naboo Holdings S.à r.l. hat seinen Sitz in Luxemburg.

Die Anfänge von Karstadt und Kaufhof reichen ins 19. Jahrhundert zurück. Mit einem Pferdewagen voll Waren und 1 000 Talern vom Vater begann Rudolph Karstadt am 14. Mai 1881 in Wismar im heutigen Mecklenburg-Vorpommern ein Geschäft. Das übliche Feilschen ersetzte er durch feste Preise und statt des Anschreibens verlangte er Barzahlung - für damalige Zeiten ein revolutionäres Prinzip. Kaufhof wiederum geht auf den Textilhändler Leonhard Tietz zurück, der 1879 ein Geschäft für Knöpfe, Garne, Stoffe und Wollwaren in Stralsund gründete.