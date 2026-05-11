Spritpreise

Diesel fällt unter 2 Euro

Schon in den ersten Tagen des Iran-Kriegs war der Kraftstoff über diese Schwelle gesprungen, nun hat Diesel sie nicht nur unterschritten, sondern nähert sich auch immer stärker dem Preis für E10.

Zum ersten Mal seit Anfang März hat Diesel im bundesweiten Tagesdurchschnitt wieder weniger als 2 Euro gekostet. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Zum ersten Mal seit Anfang März hat Diesel im bundesweiten Tagesdurchschnitt wieder weniger als 2 Euro gekostet. (Archivbild)

München (dpa) - Zum ersten Mal seit Anfang März kostet Diesel im bundesweiten Tagesdurchschnitt wieder weniger als 2 Euro pro Liter. Die Grenze wurde bereits am Freitag minimal mit 1,999 Euro pro Liter unterschritten, wie der ADAC mitteilt. Am Samstag und Sonntag war der Kraftstoff mit 1,985 und 1,984 Euro pro Liter noch etwas günstiger. Zuletzt war der Kraftstoff am 3. März billiger als aktuell. Auf dem Höhepunkt der Preisentwicklung rund um Ostern hatte er am 7. April 2,447 Euro gekostet. 

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Auch Superbenzin der Sorte E10 verbilligte sich über das Wochenende, wenn auch nur minimal auf 1,968 Euro pro Liter. Damit nähern sich die Preise der beiden Kraftstoffe immer weiter an. In normalen Zeiten ist Diesel billiger als E10, weil es niedriger besteuert wird. Der Dieselpreis ist allerdings deutlich krisenanfälliger - unter anderem, weil mehr von dem Kraftstoff nach Deutschland importiert wird, weswegen er E10 kurz nach Kriegsbeginn überholt hatte - ähnlich wie schon 2022 nach dem Beginn des Ukraine-Krieges.

Diesel ist zuletzt deutlich stärker gesunken

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Einen Teil zum jüngsten Diesel-Preisrückgang hat auch der seit Anfang Mai geltende «Tankrabatt» von 16,7 Cent pro Liter beigetragen. Der Dieselpreis ist derzeit - verglichen mit dem 30. April, also dem letzten Tag vor Beginn der Steuervergünstigung - um 23,1 Cent niedriger. Der Kraftstoff hat sich damit sehr viel stärker verbilligt als E10, das im Vergleich zum Wert vor dem «Tankrabatt»-Start nur um 15,8 Cent billiger ist.

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Ob Diesel unter 2 Euro bleibt, ist unklar. Aktuell weisen die Ölpreise wieder nach oben. Am frühen Montagvormittag war allerdings an vielen Tankstellen in Berlin, Hamburg oder München Diesel für deutlich unter 2 Euro zu bekommen, vereinzelt sogar für weniger als 1,90 Euro. Die Spritpreise schwanken allerdings je nach Region, Tankstelle und Uhrzeit stark. 

Seit Einführung der 12-Uhr-Regel tankt es sich in der Regel am späten Vormittag am günstigsten, um 12.00 Uhr mittags springt der Preis dann meist deutlich, um am Nachmittag und dem folgenden Vormittag wieder zu sinken.

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