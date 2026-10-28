Spritpreise

Diesel verteuert sich - Benzin etwas günstiger

Die Lücke zwischen den beiden Kraftstoffen ist so groß wie seit April nicht mehr. Dabei könnte auch die Jahreszeit eine Rolle spielen.

Ob tanken zuletzt billiger oder teurer geworden ist, kommt auf den Kraftstoff an. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Ob tanken zuletzt billiger oder teurer geworden ist, kommt auf den Kraftstoff an. (Archivbild)

München (dpa) - Dieselfahrer müssen wieder tiefer in die Tasche greifen. Binnen Wochenfrist ist der Kraftstoff um 3,4 Cent teurer geworden, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Ein Liter kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags 2,289 Euro. Superbenzin der Sorte E10 verbilligte sich dagegen um 2,6 Cent auf 2,084 Euro pro Liter. 

Damit überschreitet die Lücke zwischen den beiden Preisen wieder die Marke von 20 Cent und ist so groß wie zuletzt Mitte April. Zudem deuten aktuelle Zahlen des Spritpreisportals Tankerkönig vom Mittwochvormittag darauf hin, dass der E10-Preis am Mittwoch weiter nachgibt, Diesel aber etwa gleich viel kostet, die Lücke also größer wird. 

Dass Diesel teurer ist als Benzin, ist ungewöhnlich, da die Steuern auf den Kraftstoff niedriger sind. Der Dieselpreis gilt aber als krisenanfälliger als der für Benzin. Aktuell könnte noch ein weiterer Effekt hinzukommen: Weil sich Diesel und Heizöl relativ ähnlich sind, ist der Kraftstoff in der Heizsaison oft ein bisschen teurer als sonst - zumindest gemessen an der Entwicklung des Benzinpreises.

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