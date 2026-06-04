Internet

Digitalministerium: Glasfaser für jeden zweiten Haushalt

Mit der Verlegung von Glasfaserleitungen in Deutschland zeigt sich das Bundesdigitalministerium zufrieden. Aber der Ausbau ist nicht alles. Die Anschlüsse brauchen auch Nutzer.

Zugang für Millionen – doch Glasfaser bleibt oft ungenutzt Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Zugang für Millionen – doch Glasfaser bleibt oft ungenutzt

Berlin (dpa) - Jeder zweite Haushalt in Deutschland hat nach Angaben des Bundesdigitalministeriums inzwischen Zugang zu einem Glasfaseranschluss. Der Ausbau mache spürbare Fortschritte, hieß es in einer entsprechenden Mitteilung des Ministeriums. 

Ende 2025 hätten erstmals fast 50 Prozent der Haushalte Zugang zu einem Anschluss bis ins Gebäude oder in die Wohnung gehabt oder könnten diesen kurzfristig herstellen lassen. Innerhalb von sechs Monaten entspreche das einem Anstieg um sechs Prozentpunkte.

Ausbau soll weiter beschleunigt werden - Kunden zögern noch

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat angekündigt, den Glasfaserabbau weiter zu beschleunigen. Eine geplante Reform des Telekommunikationsgesetzes sieht Vereinfachungen bei Genehmigungsverfahren vor und mehr Rechte für Telekommunikationsanbieter zur Verlegung von Anschlüssen bis in die Wohnungen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bis zum Jahresende sollen die Kabel mit dem schnellen Netz bei 32 Millionen Haushalten und Betrieben liegen, hatte eine Prognose des Branchenverbandes VATM gezeigt. Die Lage am Glasfasermarkt wird vom VATM dennoch als angespannt bezeichnet. Grund sind unter anderem hohe Baukosten und geringe Einnahmen. Obwohl die Kabel vor der Haustür liegen, unterschreibt nur etwa jeder vierte Haushalt einen Glasfaser-Vertrag. Der Rest nutzt wie gewohnt DSL-Internet über Telefonleitungen oder Fernsehkabel-Internet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Glasfaser-Ausbau: Quantensprung für Weinheim-Oberflockenbach
Schnelles Internet

Glasfaser-Ausbau: Quantensprung für Weinheim-Oberflockenbach

Der Glasfaser-Ausbau ist abgeschlossen. Warum der Weinheimer Ortsteil jetzt auf der Überholspur ist.

07.11.2025

Studie: Bei jedem zweiten Haushalt liegt Glasfaser-Internet
Schnelles Internet

Studie: Bei jedem zweiten Haushalt liegt Glasfaser-Internet

Im Internetzeitalter geht der Datenbedarf steil nach oben, ein guter Netzanschluss wird immer wichtiger. Bis 2030 sollte überall in Deutschland Glasfaser-Internet verfügbar sein. Klappt das?

14.08.2025

Internet

Umfrage: Viele Glasfaser-Wünsche bleiben unerfüllt

Der deutsche Glasfasermarkt entwickelt sich nur langsam. Viele Menschen wünschen sich einen entsprechenden Anschluss, bekommen aber keinen. Die Gründe dafür sind vielfältig.

23.07.2023

Internet

Stadtwerke ärgern sich über den Glasfaser-Ausbau der Telekom

Mit Glasfaser bis in die Wohnungen hinein wird das Festnetz-Internet sehr schnell und weitgehend frei von Schwankungen. Der «Fiber to the Home»-Ausbau kommt voran. Doch den Stadtwerken drückt der Schuh.

19.05.2023

Internet

Breitband-Gerangel um den Glasfaserausbau der Telekom

Viele warten auf schnelles Internet, wohingegen manche sogar die Auswahl zwischen zwei Glasfaserleitungen haben. Wettbewerber der Telekom werfen dabei dem Magenta-Konzern eine unfaire Ausbaupraxis vor.

13.04.2023