DIHK: Bedingungen für Gründer in Deutschland verschlechtert

Berlin (dpa) - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht historisch schlechte Bedingungen für die Gründung von Unternehmen in Deutschland - und warnt vor gravierenden Folgen. «Ich mache mir große Sorgen um unseren Standort», kommentierte Präsident Peter Adrian die Ergebnisse des DIHK-Reports «Unternehmensgründung 2024».

DIHK: Interesse an Neugründungen sinkt

Zwar gebe es bei den individuellen Gründungsberatungen, die auf Grundlage konkreter Geschäftsideen in einem zweiten Schritt stattfinden, eine Zunahme von 17 Prozent, heißt es in dem DIHK-Bericht. Diese Entwicklung führt der Verband aber nicht auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer zurück. Stattdessen seien nach der Coronazeit Nachholeffekte zu beobachten. Auf Eis gelegte Vorhaben würden nun angegangen, so der Bericht weiter.