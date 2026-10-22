Deutsche Bahn

Direktverbindung Berlin–Paris soll bis Dezember zurückkommen

Die Bahn-Direktverbindung zwischen der deutschen und der französischen Hauptstadt ist derzeit unterbrochen. Grund sind technische Probleme. Nun nennt die Bahn einen Zeithorizont.

Seit Ende 2024 gibt es die ICE-Direktverbindung zwischen den beiden europäischen Hauptstädten. (Archivbild) Foto: Michael Evers/dpa
Seit Ende 2024 gibt es die ICE-Direktverbindung zwischen den beiden europäischen Hauptstädten. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Züge zwischen Berlin und Paris sollen spätestens zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember wieder ohne Unterbrechung unterwegs sein. «Ein genaues Datum kann erst nach Abschluss entsprechender Tests genannt werden», teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage mit. Zuvor hatte die «Berliner Zeitung» berichtet. 

Die Verbindung ist seit dem Sommer aufgrund technischer Probleme unterbrochen. Wer mit dem ICE von Hauptstadt zu Hauptstadt fahren möchte, muss deshalb in Frankfurt oder Mannheim umsteigen. Konkret geht es laut Bahn um Schwierigkeiten mit dem europäischen Zugleitsystem ETCS, mit dem die Firma Alstom derzeit die Züge des bundeseigenen Konzerns auf der Strecke ausrüstet. 

Seit Dezember 2024 bietet die Deutsche Bahn die Direktverbindung zwischen Paris und Berlin an. Die Strecke ist trotz einer Fahrzeit von knapp acht Stunden äußerst beliebt.

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