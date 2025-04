Diversität in Firmen: Auch Spanien kritisiert US-Forderung

Madrid (dpa) - Nach Frankreich prangert auch Spanien eine versuchte Einflussnahme der USA zum Stopp der Diversitätsprogramme europäischer Unternehmen an. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump fordert nach Medienberichten von Unternehmen, keine Gleichstellungs- und Diversitätspolitik zu betreiben, damit sie mit den USA zusammenarbeiten dürfen. Dies sei «ein eklatanter Verstoß gegen die in unserem Land geltende Gesetzgebung», teilte das Arbeitsministerium in Madrid auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa mit.