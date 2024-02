DIW: Überdimensionierter LNG-Ausbau nicht erforderlich

Der geplante Ausbau von LNG-Importkapazitäten sei in diesem Umfang nicht mehr nötig. «Der überdimensionierte LNG-Infrastrukturausbau ist nicht erforderlich, um eine potenzielle Gasmangellage zu vermeiden und sollte daher nicht weiterverfolgt werden», heißt es in einer am Montag in Berlin vorgelegten DIW-Studie. Zuvor hatte die Funke Mediengruppe berichtet.