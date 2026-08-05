Maschinenbau

Dräger warnt: «Die Chemieindustrie stirbt leise»

Der Sicherheitstechnik-Hersteller arbeitet eng mit der Chemiebranche zusammen. Deren Krise trifft deshalb auch das Lübecker Unternehmen.

Stefan Dräger führt den international tätigen Konzern Drägerwerk seit 1992. Foto: --/Drägerwerk AG & Co. KGaA/dpa
Stefan Dräger führt den international tätigen Konzern Drägerwerk seit 1992.

Lübeck (dpa) - Der Chef des Lübecker Sicherheitstechnik-Herstellers Drägerwerk, Stefan Dräger, warnt vor dem Niedergang der deutschen Chemieindustrie. «Die Chemieindustrie stirbt leise», sagte Dräger in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die Aufmerksamkeit richte sich vor allem auf die Krise der Automobilbranche. «Alle schauen auf Automotive, und das finde ich übertrieben.»

Dräger beliefert die Chemieindustrie mit Messgeräten, Warnanlagen und Atemschutzmasken. Der Konzern ist darüber hinaus Dienstleister und stellt Personal, das etwa Produktionsprozesse in Chemiewerken überwacht. 

«Wir beobachten, dass viele Anlagen gar nicht wieder angefahren werden und stillstehen», sagte der Dräger-Vorstandsvorsitzende. «Wenn man über Werksgelände läuft, ist es trostlos.» Das Unternehmen verzeichne im Chemiebereich Umsatzrückgänge. Diese könne es aber über Wachstum in anderen Bereichen mehr als ausgleichen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die zwei Hauptgründe für die schwierige Lage der Chemieindustrie sind Dräger zufolge die Energiepreise und die Bürokratie. 

Dräger (63) leitet in fünfter Generation das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen. Vergangenes Jahr beschäftigte der börsennotierte Konzern mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von annähernd 3,5 Milliarden Euro. Die Stammaktien hält mehrheitlich die Familie Dräger. 

Branche steckt seit Jahren in einer Krise

Die Chemiebranche, die zu den größten Industriebranchen des Landes gehört, steckt seit Jahren in einer Krise. Der Branchenverband VCI teilte jüngst mit, dass die Produktion, der Umsatz und die Investitionen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen sind. 

Am Stammsitz des weltgrößten Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen fiel im Mai erstmals seit 1954 die Zahl der Vollzeitstellen unter 30.000.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Dräger: «Plötzliche Kurswechsel sind halt schlecht»
Unternehmersicht

Dräger: «Plötzliche Kurswechsel sind halt schlecht»

Warum der Lübecker Unternehmer Dräger trotz Kritik an plötzlichen Kurswechseln der Regierung auch Lob parat hat – und was er von der Rentenreform als Nagelprobe hält.

22.06.2026

Iran-Krieg bringt Chemiebranche Atempause
Zwischenhoch in Branchenkrise

Iran-Krieg bringt Chemiebranche Atempause

Deutschlands drittgrößte Industriebranche profitiert vom Iran-Krieg, denn Chemie-Kunden tätigen Hamsterkäufe aus Sorge vor Lieferengpässen. Gibt es Hoffnung auf dauerhafte Besserung?

29.05.2026

Ifo-Index: Iran-Krieg verschärft Krise in der Chemiebranche
Industrie

Ifo-Index: Iran-Krieg verschärft Krise in der Chemiebranche

Die wichtige deutsche Industriebranche steckt seit Jahren in der Flaute. Nun verschlechtert der Nahostkrieg die Lage. Das Geschäftsklima in der Chemie trübt sich ein, es droht ein neuer Jobabbau.

02.04.2026

Chemiebranche fürchtet Lieferkettenengpässe wegen Iran-Krieg
Kämpfe im Nahen Osten

Chemiebranche fürchtet Lieferkettenengpässe wegen Iran-Krieg

Die deutsche Chemieindustrie steckt seit Jahren in der Flaute. Nun verschärft der Iran-Krieg ihre Lage. Die Branche fürchtet Engpässe bei wichtigen Rohstoffen wegen der blockierten Straße von Hormus.

13.03.2026

Zahl der Ausbildungsplätze in der Chemiebranche sinkt stark
Branche in der Krise

Zahl der Ausbildungsplätze in der Chemiebranche sinkt stark

Weniger Chancen für Azubis: In Hessens Chemieindustrie sinkt die Zahl der Ausbildungsplätze deutlich. Wer aber einen Vertrag hat, hat gute Chance für eine Übernahme.

04.11.2025