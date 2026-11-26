Coburg (dpa) - Mit einer Ausnahme sind die deutschen Autohersteller nach Analyse der HUK Coburg auf dem heimischen Elektroautomarkt ins Hintertreffen geraten. Nur Opel konnte laut «E-Barometer» des größten deutschen Kfz-Versicherers in den ersten neun Monaten seinen Anteil beim Umstieg von Verbrennungsmotor auf Batterie von 2,5 auf 4,6 Prozent knapp verdoppeln. VW und BMW jedoch haben demnach Anteile verloren, ebenso die VW-Töchter Skoda, Cupra und Porsche. Audi und Mercedes legten auf ohnehin niedriger Basis nur wenig zu. Gewinner sind demnach Tesla, die chinesischen Hersteller BYD und Leapmotors sowie Citroen.

Die HUK ist mit über 14 Millionen Fahrzeugen Marktführer bei der Kfz-Versicherung in Deutschland. Auf dieser Datengrundlage berechnet das oberfränkische Unternehmen seit einigen Jahren, wie sich die Zulassungen neuer und gebrauchter Batterieautos in Deutschland entwickeln, Hybride sind nicht erfasst. Anders als das Kraftfahrt-Bundesamt berücksichtigt die HUK nur die privaten Autobesitzer, Firmenwagen und die Flotten der Autovermieter sind nicht mitgezählt.

Ein stetig wachsender Anteil entscheidet sich beim Neuwagenkauf für vollelektrisch

Der neuesten Auswertung für die ersten drei Quartale dieses Jahres zufolge werden vollelektrische Autos zunehmend populär: Im dritten Quartal entschieden sich demnach knapp dreißig Prozent der Neuwagenkäufer für ein E-Auto, im Vergleich zu 2025 mehr als doppelt so viele. Das geht einher mit den im Zuge des Iran-Kriegs stark gestiegenen Benzinpreisen, zudem zeigt laut HUK die wiedereingeführte Kaufprämie für E-Autos Wirkung.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Hauptsache profitiert nicht die heimische Industrie

Doch zugutekommen die steigenden Zulassungszahlen hauptsächlich ausländischen Herstellern: Teslas Anteil bei den Umsteigern kletterte von 4,5 auf 10,1 Prozent, das war erstmals Platz eins im «E-Barometer». Das US-Unternehmen hatte jüngst Investitionen von drei Milliarden Euro in sein deutsches Werk in Grünheide bei Berlin angekündigt. Auf Platz zwei landete die tschechische VW-Tochter Skoda, deren Anteil jedoch von 14,1 auf 9,8 Prozent sank.

Starkes Wachstum hingegen verbuchten die chinesischen Marken BYD - von 0,8 Prozent auf 3,6 Prozent mehr als vervierfacht - und Leapmotors mit einer Verdopplung von 1,8 auf 3,8 Prozent. Ähnlich kräftig legte Citroën zu, der Anteil der Franzosen stieg von 1,6 auf 3,6 Prozent.

Überholen chinesische Hersteller VW?

Der VW-Anteil hingegen halbierte sich von 9,7 auf 4,5 Prozent, auch BMW rutschte von 9,9 auf 7,1 Prozent. Sollte sich der Trend fortsetzen, könnten BYD und auch Leapmotors nach HUK-Einschätzung in nicht allzu ferner Zukunft VW überflügeln.