Edeka rät von Stimme für AfD ab: «Blau ist keine gute Wahl»

Hamburg (dpa) - Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen ergreift auch der Handel Position. Die Supermarktkette Edeka veröffentlichte einen ganzseitigen Aufruf in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», in der Wochenzeitung «Die Zeit» sowie in den sozialen Netzwerken. Die Anzeige ist mit betitelt mit dem Satz «Warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht». Dies ist als Anspielung auf die AfD zu verstehen, die Blau seit ihrer Gründung als Parteifarbe benutzt.