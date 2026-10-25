Schifffahrt

Einigung auf Hafen-Finanzierung noch 2026?

Für alle deutschen Seehäfen zusammen zahlt der Bund jährlich 38,3 Millionen Euro. Küstenländer und Hafenwirtschaft fordern seit langem deutlich mehr. Der maritime Koordinator zeigt sich optimistisch.

Der Hamburger CDU-Abgeordnete will eine Einigung zwischen Bund und Ländern zur Hafen-Finanzierung noch in diesem Jahr erreichen. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Der Hamburger CDU-Abgeordnete will eine Einigung zwischen Bund und Ländern zur Hafen-Finanzierung noch in diesem Jahr erreichen. (Archivbild)

Hamburg (dpa) - Der maritime Koordinator der Bundesregierung, Christoph Ploß, erwartet eine schnelle Einigung zwischen Bund und Ländern im Streit um die Finanzierung der Häfen. Er setze sich dafür ein, noch in diesem Jahr zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, sagte der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur. 

Für ihn sei klar: «Der Bund muss sich stärker an der Finanzierung der deutschen Seehäfen beteiligen, aber auch die Länder müssen einen zusätzlichen Beitrag leisten.» Gegenseitige Schuldzuweisungen brächten niemanden weiter.

Investitionen in Häfen als Wachstumsmotor

Die deutschen Seehäfen und Wasserstraßen spielten eine zentrale Rolle für die Exportwirtschaft, die Energieversorgung und die Verteidigungsfähigkeit. «Deswegen brauchen wir deutlich mehr Investitionen als bisher, um die Häfen fit für die Zukunft zu machen», sagte Ploß. Investitionen in die Seehäfen könnten zudem einen wichtigen Beitrag für mehr Wirtschaftswachstum in Deutschland leisten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Besonders wichtig sei für ihn die Förderung von innovativen Hafentechnologien, mit denen Prozesse in den Häfen digitalisiert werden, sagte Ploß. «Auch hier werde ich mich für eine verlässliche Finanzierung einsetzen.» Gerade in diesem Bereich müssten die deutschen Häfen mit internationalen Wettbewerbern mithalten.

Ploß lobt rot-grüne Zusammenarbeit in der Hafenpolitik

Entgegen der allgemeinen Darstellungen über das Zusammenwirken innerhalb der Bundesregierung laufe die Zusammenarbeit «zwischen den Unionsparteien und der SPD in der Hafenpolitik hervorragend», sagte er. «Wir zerstreiten uns nicht in unsinnigen Konflikten oder Nebenschauplätzen, sondern arbeiten gemeinsam an dem Ziel, die maritime Wirtschaft in ganz Deutschland zu stärken.»

Deshalb sei er zuversichtlich, «dass wir in der schwarz-roten Koalition weitere Verbesserungen für die norddeutschen Seehäfen erzielen können.»

Länder hatten mehr Engagement des Bundes angemahnt

Erst am Donnerstag hatten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vom Bund mehr Geld zur Finanzierung der Seehäfen gefordert. In einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz wurde der Bund aufgefordert, «mit den Ländern endlich eine bessere und faire Finanzierung der deutschen Häfen zu vereinbaren», sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Die Häfen und insbesondere Hamburg als größter deutscher Seehafen sicherten die Versorgung der Bevölkerung und die «Anbindung der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt an die internationalen Märkte», sagte er. «Sie erfüllen damit eine kritische Aufgabe im nationalen Interesse.»

Hafenwirtschaft: Botschaft ist im Süden der Republik angekommen

Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) begrüßte den Beschluss der Länderregierungschefs. Die Botschaft sei klar: «Hafenpolitik ist nationale Politik», sagte ZDS-Chef Florian Keisinger. «Das hat man inzwischen auch im Süden der Republik verstanden.»

Wer die gesamtstaatliche Bedeutung der Häfen anerkenne, müsse daraus auch die finanziellen Konsequenzen ziehen. «Nur mit einer verlässlichen Finanzierung können wir unsere Häfen sanieren, modernisieren und für die Herausforderungen der Zukunft rüsten», sagte er.

Die Bundesregierung investiert seit 2005 jährlich insgesamt 38,3 Millionen Euro als «Hafenlastenausgleich» für alle deutschen Häfen. Der ZDS und Küstenländer fordern seit langem, diesen Betrag auf mindestens 500 Millionen Euro aufzustocken. 

Den kurzfristigen Investitionsbedarf in den Häfen - also noch innerhalb der laufenden Legislaturperiode - sieht der ZDS bei 5,5 Milliarden Euro. Strukturell liegt der Finanzierungsbedarf in die Seehafeninfrastruktur dem Verband zufolge bei circa 15 Milliarden Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ploß: Sondervermögen auch für Häfen und Wasserstraßen nutzen
Maritime Wirtschaft

Ploß: Sondervermögen auch für Häfen und Wasserstraßen nutzen

Milliardenbedarf für marode Schleusen oder neue Kaianlagen: Die Öffnung des Sondervermögens für Häfen und Wasserstraßen könnte Schifffahrt und Exportwirtschaft helfen. Es gibt einen neuen Vorstoß.

25.05.2026

Wie die Bundesregierung die maritime Wirtschaft stärken will
Konferenz in Emden

Wie die Bundesregierung die maritime Wirtschaft stärken will

Ein 15-Punkte-Plan, Investitionen in Schiffbau und Forschung: Bundeskanzler Merz will die maritime Wirtschaft stärken - doch bei den wichtigen Seehäfen schwelt weiter ein ungelöster Streit ums Geld.

29.04.2026

Bund kündigt Initiativen für maritime Wirtschaft an
Nationale Maritime Konferenz

Bund kündigt Initiativen für maritime Wirtschaft an

Neue Ideen für die maritime Wirtschaft: Der Bund setzt auf Forschung, Innovationen und eine europäische Strategie. Die Länder wollen jedoch lieber mehr Geld für die Häfen sehen.

26.12.2025

Wirtschaft

Deutschlands Seehäfen und warum sie so wichtig sind

60 Prozent des Außenhandels laufen über die deutschen Seehäfen. Die Küstenländer finden deshalb, dass sich der Bund deutlich mehr an der nationalen Aufgabe Hafen beteiligen muss.

20.03.2024

Industrie

Scholz verspricht Hilfe für Häfen und maritime Wirtschaft

Die Erwartungen an das größte Branchentreffen der maritimen Wirtschaft sind hoch - ebenso wie die finanziellen Forderungen. Bundes- und Vizekanzler kamen - brachten aber nicht mit, was erhofft wurde.

14.09.2023