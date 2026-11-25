Hamburg (dpa) - Honig im Einzelhandel stammt einer Untersuchung der Verbraucherzentrale Hamburg zufolge häufig nicht aus Deutschland. Die Verbraucherschützer haben Honige aus Supermärkten, Discountern, Drogerien und Bioläden untersucht. Die Bilanz: «Von den 105 überprüften Produkten stammten lediglich fünf vollständig aus Deutschland, vier weitere enthielten überwiegend heimischen Honig.»

Für 87 der 105 Honige konnten die Verbraucherschützer die Herkunftsländer ermitteln. Sie stellten dabei fest, dass Honig oft vermischt wird. 40 Gläser enthielten Honig aus mindestens drei Ländern. Die häufigsten Ursprungsländer waren Argentinien (29 Produkte), Mexiko und die Ukraine (beide 23).

Die Verbraucherzentrale kritisiert, manche Aufmachungen vermittelten dennoch den Eindruck, dass es sich um regionale Produkte handle. «Illustrierte Fachwerkhäuser, Bilder von blühenden Landschaften oder Produktnamen mit Bezug zu Deutschland suggerieren eine regionale Herkunft des Honigs.»

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Die Verbraucherzentrale hat nach eigenen Angaben die Produkte Ende Juni, im September und im November in Hamburg stichprobenartig untersucht.

Strengere Regeln für Mischhonige

Seit Mitte Juni 2026 müssen auf Mischhonigen alle Ursprungsländer angegeben werden. Grund ist, dass Deutschland eine EU-Vorgabe in nationales Recht umgesetzt hat. Zuvor reichte oft die pauschale Formulierung «Mischung aus EU- und Nicht-EU-Ländern». Gläser, die vor dem Stichtag nach den alten Regeln abgefüllt worden sind, dürfen aber weiterhin verkauft werden.